МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Россия может начать сбивать пассажирские самолеты: всплыл план Кремля

5.3тЧитать материал на украинском

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на разработанный в Минобороны проект постановления правительства. Уточняется, что открывать огонь на поражение будут лишь в том случае, если "существует опасность, что преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов".

Отмечается, что в первую очередь речь идет о лайнерах, зашедших в бесполетные зоны.

Новости
Самолеты США и России "сцепились" над Черным морем: что произошло

Россия может начать сбивать пассажирские самолеты: всплыл план Кремля

РСН

При этом, до момента уничтожения, пилота будут предупреждать о последствиях, пытаться перехватить и сопровождать в случае необходимости, утверждают россияне.

Также военные РФ утверждают, что подготовленные меры идентичны имеющимся правилам во многих странах, включая США. В настоящее время документ находится на стадии межведомственных согласований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия в оккупированном в Крыму, в Евпатории, развернула зенитные ракетные комплексы С-400, предназначенные для поражения самолетов стратегической авиации.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
25
10
Смешно
5
Интересно
10
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Зачем фантазировать? Вот у Украины есть богатый опыт по уничтожению пассажирских самолетов: в 2001 году Ту-154 над Чёрным морем и в 2014 году Боинг МН 117 над Донбассом. Неопровержимые доказательства обоих трагедий свидетельствуют о террористическом статусе так называемого "государства Украина".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Что же тут удивительного, так было, есть и будет во всех странах, способных себя защитить. Хотя для Украины это и может быть удивительно - она же не способна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклы, не плачьте. Любая страна, в частности ваши хозяева, собьют самолёт с пассажирами, если он представляет угрозу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Крым Андрей, а теперь, наконец-то и твои хозяева додумались.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги