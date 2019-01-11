Россия может начать сбивать пассажирские самолеты: всплыл план Кремля

В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на разработанный в Минобороны проект постановления правительства. Уточняется, что открывать огонь на поражение будут лишь в том случае, если "существует опасность, что преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов".

Отмечается, что в первую очередь речь идет о лайнерах, зашедших в бесполетные зоны.

РСН

При этом, до момента уничтожения, пилота будут предупреждать о последствиях, пытаться перехватить и сопровождать в случае необходимости, утверждают россияне.

Также военные РФ утверждают, что подготовленные меры идентичны имеющимся правилам во многих странах, включая США. В настоящее время документ находится на стадии межведомственных согласований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия в оккупированном в Крыму, в Евпатории, развернула зенитные ракетные комплексы С-400, предназначенные для поражения самолетов стратегической авиации.

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