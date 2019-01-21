В 1983 г., когда появился фильм Ролана Быкова "Чучело" с 12-летней Кристиной Орбакайте в главной роли, народ наш еще вел мирное травоядное существование в рамках советского тоталитарного режима. Травить или не травить "врагов народа" народ сам не решал. Власть все делала за него. В том числе, определяла, кто враг, а кто друг. Но Быков на примере школьного класса фактически предсказал то, что случилось позднее, когда толпа даже без руководящих указаний сверху стала с радостью гонять "либерастов" и прочих не похожих на среднего обывателя людей.

Первой и самой естественной реакцией на фильм становится возмущение той грязью, которая скопилась в душах детишек. "Мы – детки из клетки. Нас в зверинце показывать надо", - говорит одна из героинь. И если бы "Чучело" было простым публицистическим высказыванием, то на этом, наверное, мы бы и остановились. Но вот ведь что не укладывается в теорию "зверинца". Быков показал характеры своих героев, которые вовсе не похожи на природных монстров.

В этом классе – всего лишь два урода. Один – дурак и живодер, другая – умная, но помешанная на власти. А остальные три десятка – обычные люди со своими радостями и огорчениями, со своими житейскими проблемами, со своими трудными психологическими комплексами. Это те самые 85%, которые сегодня составляют "крымнаш". Те люди, которым некая "железная кнопка" из Кремля объяснила, что Украина предала наша братство и заслуживает бойкота (санкций). И не должна быть прощена, пока на колени перед нами не встанет.

Вспомним всемирную историю. Одни и те же люди способны при некоторых обстоятельствах устраивать геноцид или сжигать ведьм на кострах. А при других – строить современное общество потребления. Ведь это общество на 85% состоит всегда из конформистов, меняющих свое поведение в зависимости от обстоятельств.

Новости Почему Россия сдала Украине российскую пропагандистку

Советская мораль проводила четкое разделение между добром и злом. И многие сформировавшиеся в рамках той морали люди до сих пор видят мир полярным, лишь знаки меняют. Для них народ изначально порочен, если ведет себя в какой-то момент неправильно. Но Быков блестяще показал, что изначальной порочности не существует, что зло родится практически из ничего: из мелкой обиды, из случайного сочетания обстоятельств, из узости мышления, из провинциальной скуки.

Быков показал, по сути дела, банальность зла. История ведь и впрямь банальна. Классическое ее отображение было дано еще Уильямом Голдингом в "Повелителе мух". Причем, как известно, вовсе не на российском материале.

Люди могут вести себя, как стадо. Но что такое стадный инстинкт? Это не природная порочность, а самовыражение людей, у которых нет индивидуальности. Или (если о детях) людей, у которых она пока не сформировалась.

В какой из советских школ не было историй, подобных "Чучелу"? В какой из школ толпа не травила ребенка, который чем-то не похож на нее? Другое дело, что крайне редко такие истории достигают накала, показанного в фильме. Крайне редко на деле бывает столь взрывоопасное сочетание обстоятельств. Примерно столь же редко, как банальное бытовое зло производит, скажем, нацистские лагеря смерти.

Что с этим делать? Можно обидеться на весь мир и сказать, будто он плох. А можно сделать вид, будто не существует такого мира, и лишь Россия – моральный урод среди царства добра. Но можно принять реальность и медленно, понемногу пытаться менять обстоятельства, которые порождают озверение.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.