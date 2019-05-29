"Россия исчезнет": озвучен сценарий необратимого процесса

Правление Владимира Путина в России может быть пожизненным; после него государство Россия исчезнет в его сегодняшних границах.

Такой прогноз OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко. Говоря об уходе Путина из власти, он напомнил, как из власти ушел Иосиф Сталин.

"Надежда на господ Чейна и Стокса – это очень серьезная надежда", - заметил он, имея в виду так называемое чейн-стоксовое прерывистое дыхание, которое наблюдалось у Сталина за считанные минуты до смерти. "Именно таким образом, как мы помним, закончилось правление Сталина. Вариант, что именно эта судьба постигнет путинское правление, существует", - сказал журналист.

Руины Кремля, иллюстрация AnyPics

По его прогнозам, после этого "одним из самых серьезных вариантов будет исчезновение страны под названием Россия в нынешних ее географических пределах".

Яковенко пояснил: "Это вариант довольно серьезный, потому что на самом деле все, что происходит в России в последние сто с лишним лет – это распад Российской империи. Начиная с 1917 года это главный, основной процесс. Он продолжается и сегодня. Есть все основания считать, что этот процесс необратим".

Журналист уточнил: речь идет не только об "исчезновении имперской политики, которое должно произойти, потому что Россия является последней империей на земле", но также о географических границах государства. "Возможно, единственное решение этой проблемы – изменение этих границ", - сказал он.

Напомним, ранее Игорь Яковенко в блоге OBOZREVATEL пояснил, чем опасен лично для Путина катастрофический обвал рейтинга доверия к нему.

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