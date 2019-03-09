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Россия готовится к масштабной войне: Фельгенгауэр раскрыл планы Кремля

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Российское руководство готовится к новой масштабной войне.

К такому мнению пришел обозреватель Павел Фельгенгауэр в своем блоге на Новой Газете, оценив недавнее выступление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Он проанализировал заявление генерала за 2013 год, когда тот де-факто описал "гибридную войну" и информационные кампании в отношении других стран.

Механизм агрессии, в частности, был использован в войне против Украины. Кроме того, Фельгенгауэр сравнил ее с недавним выступлением Герасимова о новых вызовах перед РФ.

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“Где-то, очевидно в Москве, придумали новую вероломную пентагоновскую стратегию и окрестили ее, по словам Герасимова, "троянским конем". "Конь" этот в изложении начальника Генштаба выглядит незамысловато: "используя протестный потенциал "пятой колонны", США дестабилизируют обстановку, например в РФ, и одновременно наносят удары высокоточным оружием "по наиболее важным объектам". Понятно, что теперь гражданские протесты и вообще любое недовольство можно при желании квалифицировать как измену и сговор с агрессором, как это и было всегда при советской власти. Но, по словам Герасимова, наши готовы противостоять любой вражеской стратегии, в том числе перекрыть дорогу "троянскому коню"”, – пишет Фельгенгауэр.

Учения российской армии

Учения российской армии

Формально российская Военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Впрочем, в рамках аналогичной концепции активной обороны советский Генштаб лет 40 назад готовил массированный прорыв десятков тысяч единиц бронетехники к Ла-Маншу. Дойти планировали за день-другой, прокладывая, если надо, дорогу тактическими ядерными ударами, чтобы упредить потенциального агрессора: успеть победить в Европе до того, как из-за океана прибудут американские подкрепления.

Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником". То есть ВС РФ должны превосходить объединенные силы остального человечества.

Именно к такой цели стремился советский Генштаб и своего добился к концу восьмидесятых; например, по суммарному числу танков или ядерных боезарядов. Только СССР не выдержал экономического и социального перенапряжения и бесславно развалился в 1991-м.

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Россия готовится к масштабной войне: Фельгенгауэр раскрыл планы Кремля

“Новая доктрина "Герасимов 2.0" существенно скорректирована в сторону усиления по сравнению с "доктриной Герасимова" образца 13-го года, а Генштаб, как во времена холодной войны, в обоснование безудержной милитаризации России выдумывает или в десятки раз преувеличивает внешние угрозы. Конечный результат новой попытки добиться превосходства "над любым потенциальным противником" будет, наверное, столь же плачевен, что и в 1991 году”, – приходит к выводу Фельгенгауэр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, шведские аналитики пришли к выводу, что руководство РФ готовит свою армию к полномасштабной войне.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Персона
Павел Фельгенгауэр
Место
Россия
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Комментарии
17
1
Смешно
2
Интересно
11
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4
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати этот бородатый дурачок уже лет 10 предрекает России войну...раз в месяц
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Военный жксперт.биолог по образованию. Ни дня служивший в армии. Что может быть смешнее если его...читать??
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
та яка у мокшів "п'ята колона"? бидлостан населений дєбілами та говняними пєтухамі, бля.
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