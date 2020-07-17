Россия готова выплатить компенсацию за сбитый Boeing, но есть условие, – адвокат

Россия пытается договорится с властями Нидерландов о выплате компенсаций за сбитый 6 лет тому назад малайзийский Boeing на Донбассе.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL о тайных переговорах Кремля с представителями потерпевших стран, которые продолжаются уже полтора года. По словам российского адвоката Марка Фейгина, сумма материальных выплат может составлять несколько сотен миллионов долларов или даже несколько миллиардов.

"Такие переговоры точно идут и Россия готова погасить материальный ущерб и перед авиакомпанией и перед родственниками погибших. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, возможно, даже несколько миллиардов. Но Кремль хитер и взамен хочет добиться отмены выплаты 50 миллиардов долларов по делу "Юкоса". Этот спор он считает чисто бизнесовым и платить не хочет", – предположил он.

По его словам, Нидерланды согласились бы на такое условие по принципу "своя рубашка ближе к телу": среди 298 погибших – 192 граждане этой страны.

"Только вот, как провести это решение? Во-первых, Нидерланды – это ЕС, во-вторых, их суды в самом деле не коррумпированные и в-третьих, а кто возьмет на себя ответственность за такое решение? Вот с Малайзией Россия уже договорилась, там вопрос решен. А с Нидерландами посмотрим. Переговоры усугубляются еще и судом, который начался в марте этого года", – подытожил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины сбития российскими террористами малайзийского Boeing777 рейса МН17 на Донбассе, но промолчал о роли России.