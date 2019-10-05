"Россия - дурдом с гей-парадом!" Прилепин напугал Москву Майданом

Скандальный российский писатель Захар Прилепин пугает россиян "майданом" и сравнивает страну с гей-парадом.

В эфире НТВ он заявил, что не хочет видеть у руля РФ людей, для которых "наша крымская победа и наше донбасское стояние являлось временем позора. Они так и говорят: временем позора. Которые хотят всё, как они это называют, ворованное — вернуть".

Прилепин отмечает, что никогда не примет таких людей и не поверит в их гуманизм и благие намерения. По его словам, у них совершенно другая система ценностей и их ничто не роднит с ним, даже русская литература.

"Моя Родина — это и есть наивысшая форма моей свободы. Меня могут не устраивать — и не устраивают — сытые коты во власти, но меня устраивает, как минимум, география моей страны и ее победы, ее вечный бессмертный полк", - подчеркнул Прилепин.

Захар Прилепин

Писатель считает, что его оппоненты сначала якобы борются с коррупцией, но, получая власть, не решают эту проблему.

"Вместо этого страна начинает напоминать дурдом с гей-парадом — и в переносном смысле, и в самом прямом. И чтоб обязательно Сталин был уравнен с Гитлером, и еще сто пунктов, которые проходят через мое сердце", - заявил Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский писатель Захар Прилепин, который воевал в "ДНР" и хвастался, что убивал украинцев на Донбассе, на самом деле врал, а на войне он зарабатывал деньги.

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