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11 февраля • обновлено в 15:31
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Россия догнала Африку: Дудь показал новый фильм об эпидемии СПИДа

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Российский журналист Юрий Дудь презентовал новый фильм о масштабе эпидемии ВИЧ и СПИДа в России, который уже достиг показателей некоторых африканских стран.

Новой документальной работой он поделился на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Среди многих проблем, которые есть в России, нам хочется изучать те, про которые говорить или не хотят, или стесняются. Например – эпидемия ВИЧ и СПИДа. Про нее говорят отдельные активисты, но точно не все вокруг. Многие думали, что эта болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это – не так. В России живет более 1 млн людей с ВИЧ. В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем это – 100 человек в день. По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — со многими странами Африки", – подчеркивает Дудь.

Юрий Дудь

Юрий Дудь

По его словам, когда работа над фильмом только начиналась, мотивом было проведение ликбез для молодых людей, как не оказаться в статистике зараженных страшной болезнью. Однако при углублении в тему оказалось, что еще более серьезной для России является проблема постоянной дискриминации людей с положительным ВИЧ-статусом.

"Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют. В Нижнем Новгороде находится место, которое летом 2019 года стало символом этой дискриминации. На эту турбазу должны были приехать на отдых несколько десятков детей с положительным ВИЧ-статусом. Сотрудники турбазы, узнав об этом, отказались их обслуживать; отдыхать пришлось в другом месте", – привел пример Дудь.

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Он отметил, что после этого в российском обществе разгорелся грандиозный скандал, тема активно обсуждалась в СМИ, а к проверке турбазы даже подключилась прокуратура.

"Нам совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь, мы прекрасно понимаем, что тот отказ – не из-за того, что у этих людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ – из-за незнания. Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше", – объяснил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "ЛНР" заявили о резком росте количества больных СПИДом, алкоголизмом и наркоманией на временно оккупированной территории Донбасса. Они подсчитали, что сохранение такой тенденции приведет к тому, что через несколько десятилетий их псевдореспублика полностью вымрет.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Юрий Дудь
Место
Россия
Теги
СПИД ВИЧ Новости России
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Собственно, в мировом рейтинге Украина на три позиции дальше. Не вижу повода для радости вислоухих. Особенно с уровнем вашей диагностики и медицины.
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2
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Брехня
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1
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Скоро Украину догонит.
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