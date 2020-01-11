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11 января • обновлено в 17:00
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"Россия давно готова действовать": генерал оценил ситуацию с водой в Крыму

4.4т
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Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан назвал факторы, которые препятствуют восстановлению водоснабжения Крыма через Северо-Крымский канал.

"Есть ряд обязательств, есть ряд предостережений и есть ряд достаточно чувствительных санкций", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению генерала, "Россия давно готова действовать, чтобы решить не только вопрос водоснабжения, но и вообще ликвидации Украины как государства. Но в нынешней геополитической и региональной ситуации я не уверен и даже не допускаю каких-то силовых акций со стороны России".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Если бы были такие намерения, то они были бы реализованы раньше в контексте ситуации на восточном фронте", – заметил он.

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В то же время Богдан заявил, что, по его мнению, "украинская власть пытается в определенной степени подставиться под Путина. Под прикрытием установления мира и прекращения войны пойти на какие-то сомнительные компромиссы".

В этом контексте генерал сказал, что "украинское общество к этому сейчас в целом не готово, оно не воспримет предательский компромисс, потому что фактически это будет говорить о капитуляции. Крымскотатарский народ, безусловно, этого тоже не воспримет... Власть вряд ли пойдет на это, учитывая возможные последствия и внутри страны, и на международной арене", – резюмировал он.

Напомним, во время визита в аннексированный Крым, президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища быстро мелели.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Эксклюзив
Персоны
Василий Богдан Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Новости России
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Сам не понял, что хрюкнул.
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