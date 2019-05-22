"Устроил бы Путина": Орешкин назвал вариант примирения с Украиной

Кремлевское руководство устроил бы вариант, если бы Украина согласилась на вариант приднестровского статуса для оккупированного ею Донбасса.

Задача России – минимизировать собственные расходы на регион и максимизировать расходы Украины, при этом увеличить ее зависимость от кремлевской команды, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Дмитрий Орешкин.

Так он прокомментировал инициативу новой украинской власти по поводу референдума о мирных договоренностях с Россией.

"Москва бы обрадовалась, если бы Украина заплатила за все разбитые горшки, а Донбасс висел бы у нее на шее гирей, блокируя вступление в ЕС и НАТО с помощью прокремлевских людей в руководстве региона. Самое главное, чтобы Донбасс стоил Украине дорого. Сейчас он обходится России ежегодно не меньше полутора-двух миллиардов долларов. И то этой суммы хватает только для поддержки штанов", – считает Орешкин.

Дмитрий Орешкин openrussia.org

По его мнению, рано или поздно, и Украина, и Россия осознают, с Донбассом сделать ничего не получится. Это мертвая зона.

"Можно наговорить патриотических слов, что мы не поступимся ни пядью своей земли, а мы не отдадим в обиду русских людей – это все риторика. В реальности там будет мертвая зона – ни то, ни то се. А о Крыме и говорить-то нечего. Это визитная карточка путинской политики. И последнее, что он сделает, покуда жив, это согласится на его возвращения Украине", – уверен Орешкин.

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