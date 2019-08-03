"Россия будет свободной": озвучена повестка демонтажа режима Путина

Одно из главных условий демонтажа путинского режима в России – общероссийская повестка протестных движений.

"Если лидеры протестов будут в состоянии сформулировать широкую российскую повестку и обратятся к регионам, то протест будет иметь шанс выйти на другой уровень", – сказал OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "Россия будет свободной", как это скандировали участники протеста в Москве 27 июля, журналист заметил. "Да, это не вопрос анализа, знаний и так далее. Это вопрос веры. Вера должна присутствовать. Если ты не предполагаешь такой возможности, то тогда нечего трепыхаться – надо просто заниматься частной жизнью. Это вполне возможный сценарий, конечно, верю".

Он не стал озвучивать конкретные сроки таких перемен в стране. "Любая дата, любой прогноз был бы абсолютно безответственным, потому что Россия совершенно непредсказуемая страна. Она все время обманывает ожидания всех. Всех прогнозистов, всех предсказателей. Предсказать можно только случайно, что и бывало".

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

В контексте протестов 27 июля Яковенко обратил внимание на то, что, с одной стороны, их цель была четко сформулирована: "Допускай" – допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Но с другой стороны, федеральная повестка, хоть и присутствовала стихийно, не была четко сформулирована.

Журналист убежден: если на протестах в Москве начнут говорить о проблемах регионов, а в регионах, в том числе, и о проблемах Москвы, если на таких акциях будут звучать требования "прекратить войну с Украиной, прекратить геноцид сирийского народа", то "это будет федеральная повестка по демонтажу режима". "На этот уровень надо выходить обязательно", - подчеркнул Яковенко.

Как писал OBOZREVATEL, 27 июля в Москве прошли массовые протесты против отказа в регистрации на выборы в Московскую городскую Думу оппозиционных кандидатов. В результате жесткого силового подавления протеста произведено рекордное количество арестов – порядка 1300, десятки человек были травмированы. Новая акция протеста должна пройти в столице России в субботу, 3 августа.

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