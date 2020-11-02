Мне нравится соседство новостей в российских лентах: с одной стороны – предстоящее испытание "гиперзвукового" "Циркона" и заявление об "избыточности ядерного потенциала России", с другой – рекордный с 2014 года курс евро и скачок доллара выше 80 рублей. Желаю Кремлю и дальше погружаться в мир наркотических иллюзий. Отдельные алармисты регулярно рассказывают, как Путин вот-вот развяжет очередную войну, а я всякий раз посмеиваюсь: серьезно?

Все потому, что никакой войны не будет. Не будет даже какой-нибудь белорусской "интеграции", (о чем я, собственно, и предупреждал несколько лет назад, когда полились "инсайды" из "коридоров власти"). Будет мелкое хулиганство – на остальное нет ни денег, ни умений. Так случается, когда в результате негативной селекции во главе ключевых ведомств ставятся Мишкин и Чипига. Если хотите представить, чем закончится для Москвы "битва за Нарву" (сколько раз нас пугали этим сценарием за последние годы!), просто взгляните на происходящее в Карабахе и умножьте продемонстрированную там мощь в 100 раз (примерно во столько потенциал НАТО превосходит потенциал азербайджанской армии).

Я не про то, кто прав в Карабахе, а про чисто технический аспект. Реальность в том, что Россия не способна освобождать не то, что "русский мир", а даже своих граждан, попадающих в плен. Посмотрите на то, как недавно происходило освобождение россиян из плена нигерийских пиратов (спойлер – по "дипломатическим" каналам после долгих переговоров, очевидно – с выплатой выкупа) с тем, как на днях это сделало легендарное американское спецподразделение SEALS ВМС США: оно провело блистательную спецоперацию, в результате которой были ликвидированы нигерийские захватчики и освобожден заложник, и все это – без единой царапины для американской стороны.

Надувание щек – это старая игра российских императоров, которые на поверку оказываются гнилой трухой. Время играет против них: вот и Мария Санду обошла прокремлевского Додона в первом туре президентских выборов Молдовы. В Украине, Грузии, Молдове и Беларуси подрастает новое поколение, которое напишет – уже пишет – приговор путинизму в обозримом будущем. Это будет даже не прямая конфронтация: они просто вытеснят путинистов, как автомобили вытеснили конный транспорт. Украинские граждане через 30 лет в большинстве своем не будут знать русского языка – спасибо запущенной еще при Порошенко школьной реформе.

Украинцы победят кремлевских агрессоров не военным путем, а физиологическим. Внутри самой России со временем появятся не два и не три "Хабаровска", а десятки и сотни – так, что никакой Росгвардии не хватит. Как рассказала мне хабаровская журналистка, хабаровчане познали "чувство локтя". Однажды его предстоит ощутить остальным россиянам. Хабаровские протестующие – отнюдь не имперцы и замкнутые на своем регионе маргиналы. Посмотрите на их плакаты: "Европа, введи санкции".

Все это – вовсе не значит, что надо перестать разговаривать о кремлевской угрозе: обсуждая ее, мы готовимся к ней и, следовательно, превентивно нейтрализуем. Именно в этом заключался смысл статьи Бена Ходжеса, экс-командующего войсками США в Европе, который описал возможную сентябрьскую эскалацию на Донбассе как один из сценариев.

Смысл таких текстов – обеспечить появление B-52 над Украиной. Не могу гарантировать прямой взаимосвязи, но, как правило, если у вас на Киевом пролетают американские конвертопланы, то где-то восточнее сумасшедший диктатор начинает заниматься регистрацией "вакцин" – вместо того, чтобы пытаться "отбить" водный источник для пересыхающего Севастополя. Наша общая задача – сделать так, чтобы в Севастополь превратился весь путинизм. Уже превращается – благодаря американским сланцевым технологиям, проектам Илона Маска и европейской программе перехода на "зеленую" энергию.

Посмотрите на цену Brent, перешедшей на "новый уровень нормализации", который теперь находится в районе 40 долларов за баррель и ниже. События развиваются быстрее ожидаемого. В середине 2014 года, когда в кремлевских коридорах рассчитывали на 200 долларов за баррель, казалось удивительным падение стоимости котировок нефти ниже 80. Это произошло сразу после того, как Путин объявил, что мировая экономика рухнет ниже этой планки. Не рухнула. Вместо этого цена на пять лет закрепилась в районе 50-60 долларов, падая в моменте до 30. В пандемию, когда цена российской Urals на несколько дней обретала отрицательные значения, и 30 долларов казались заветной мечтой.

Но и после того, как мировая экономика фактически возобновила функционирование, Brent не поднялась выше 42-43 долларов, то есть не вернулась к допандемическим показателям – не в последнюю очередь благодаря Саудовской Аравии, которая с весны проводит политику выдавливания России с нефтяных рынков. Оказалось, что Путин красиво умеет выступать только перед Федеральным Собранием на фоне пиксельной графики. Когда котировки Brent падают ниже 20 долларов, он – уже не под телекамеры "Первого канала" – четыре раза в сутки названивает Трампу, потому что в Эр-Рияде не берут трубку.

Путинизм пересыхает – и идеологически, и экономически, Вслед за своим иссыхающим лидером. Войны не будет. Будет большое шоу. Приготовьтесь.

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