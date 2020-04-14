Россия бьет антирекорды по COVID-19: за день добавилось 2700 больных

Марина Лисничук Новости России 13:37, 14.04.2020 Обновлено: 14:03, 14.04.2020

Россия продолжает лидировать в списке стран по стремительному росту количества инфицированных коронавирусом – ныне там зафиксировали 21 102 случая.

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По состоянию на утро 14 апреля в стране добавилось 2774 новых пациента с COVID-19 в 51 регионе. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщает Meduza.

Примечательно, что больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (+1489 человек за сутки), Подмосковье (+460), Санкт-Петербурге (+121), Коми (+97), Нижегородской области (+68).

Россия бьет антирекорды по количеству зараженных COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли еще 22 человека. Тогда как с начала распространения вспышки COVID-19 в стране всего 170 смертей.

Побороть болезнь удалось 1694 пациентам (+224 человек за сутки). В целом в стране проведено более 1,4 миллиона тестов на коронавирус.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина напугала катастрофическая ситуация с коронавирусом в его стране.

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