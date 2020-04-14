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14 апреля • обновлено в 13:54
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Россия бьет антирекорды по COVID-19: за день добавилось 2700 больных

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Россия продолжает лидировать в списке стран по стремительному росту количества инфицированных коронавирусом – ныне там зафиксировали 21 102 случая.

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По состоянию на утро 14 апреля в стране добавилось 2774 новых пациентов с COVID-19 в 51 регионе. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщает Meduza.

Примечательно, что больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (+1489 человек за сутки), Подмосковье (+460), Санкт-Петербурге (+121), Коми (+97), Нижегородской области (+68).

Россия бьет антирекорды по количеству зараженных COVID-19

Россия бьет антирекорды по количеству зараженных COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли еще 22 человека. Тогда как с начала распространения вспышки COVID-19 в стране всего 170 смертей.

Побороть болезнь удалось 1694 пациентам (+224 человек за сутки). В целом в стране проведено более 1,4 миллиона тестов на коронавирус.

Россия бьет антирекорды по COVID-19: за день добавилось 2700 больных
Россия бьет антирекорды по COVID-19: за день добавилось 2700 больных

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президента России Владимира Путина напугала катастрофическая ситуация с коронавирусом в его стране.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
Новости России
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Надо корона-гитлера как деды трупами закидать.
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
главное метро работает, нормальные каникулы такие получились. победили годзиллу, победят и вирус...
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Жаль людей. Кормил их пу баснями, а подумать у него времени не было - искал на чем бы еще попиариться перед победобесием. Решил отсутствием " наличия" всемирной эпидемии на вверенной ему территории изобразить из себя нечто. А о людях не побеспокоился... Еще хуже чем наш ЗЕ, этот хоть вид делает, что озабочен...
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