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"Россия 1" пригласила украинцев в Москву: Гай указал на "спецоперацию" Кремля

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Приглашение украинских журналистов в Москву для участия в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" в качестве альтернативы отмененному телемосту – элемент информационно-психологической операции.

"Одно из заданий России во время этой войны – продемонстрировать мировому сообществу и гражданам территорий, в которых она заинтересована, в том числе и украинцам, что они не являются субъектом конфликта", – сказал OBOZREVATEL офицер запаса, волонтер, журналист Мирослав Гай.

По его словам, с этой целью на оккупированные территории Украины приглашаются артисты, иностранные представители и журналисты "для демонстрации того, что там войны нет или что это гражданский конфликт". Одновременно в Россию также приглашаются мировые деятели культуры, актеры, режиссеры. При этом "на каждом из федеральных телеканалов присутствует персонаж – некрасивый украинец, которого используют для битья".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1"

VistaNews.ru

"Но на этот раз они хотят пригласить украинцев, чтобы показать: посмотрите, у нас прекрасные отношения, эти украинцы готовы мириться, они нормальные. А те, которые жгут файеры под NewsOne – бандеровцы, фашисты, нацисты, которых вообще надо уничтожить", – заметил офицер.

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Он убежден в том, что на эфир в Москве будут приглашены "правильные украинцы". "И надо будет смотреть, кто туда поедет. Это очень важный индикатор".

В то же время Гай напомнил о том, что на последнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутат Госдумы, космонавт Елена Серова заявила, что, находясь в 2014 году на борту МКС, лично видела, как украинская армия обстреливает оккупированный Донбасс.

"То есть, с одной стороны, в России пытаются продемонстрировать желание телемостов и переговоров, а с другой, готовят военную инфраструктуру и заявляют на международных площадках, что Украина – агрессор", – сделал вывод офицер.

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"Эта тактика говорит о том, что агрессия будет расширена", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, телемост с Россией, запланированный на телеканале NewsOne на 12 июля, был отменен. За этим решением последовало предложение от российского пропагандистского телеканала "Россия 1": на ту же дату они приглашают в Москву на эфир украинских журналистов "для разговора".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтТелемост с Россией
Персона
Мирослав Гай
Место
Россия
Тег
Новости России
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украина Донбасс не обстреливает, это взрываются кондиционеры.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"И надо будет смотреть, кто туда поедет. Это очень важный индикатор" а по возвращении всех в концлагеря! И иголки под ногти! А то может Гай сам поедет и с собой кого-нибудь прихватит, чтоб прям из "логова зверя" нести лучи правды! А то Ромка Цимбалюк не справляется )))
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Александрович Алексей, Лишь бы всех в "концлагеря"?Совковая борьба с "врагами народа". Совок ты исть - совок! А чего не в АТО? С дивана слезть боишься?
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