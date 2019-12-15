"Россия 1" показала нашумевшее "интервью" с Зеленским: скандальное видео

Пропагандистский телеканал "Россия" показал видео так называемого "эксклюзивного интервью", которое ему якобы дал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщают "Новости Донбасса". Отметим, что журналисты поймали главу государства на выходе из здания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Встреча Зеленского с журналистами телеканала "Россия" Скриншот видео

Новости В Кремле назвали причину разногласий Зеленского и Путина

В комментарии представителям канала президент заявил, что Украина иначе смотрит на Минские соглашения, чем Россия. При этом он подчеркнул, что главной целью саммита в Нормандском формате является прекращение войны на Донбассе.

"Я считаю, что это правильное начало, в принципе, на таких встречах такого формата. У нас есть возможность добиться результата – конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудил с ним важные вопросы и отметил важность начала общения.

Напомним, ранее телеканал "Россия 1" анонсировал полноценное интервью Владимира Зеленского журналистам из России. По словам представителей канала, полная версия интервью, а также "реакция окружения украинского лидера на разговор с российским корреспондентом" выйдет в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как писал OBOZREVATEL, ранее:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.