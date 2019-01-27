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Российскую школу атаковали тараканы и клопы: дети в панике

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В школе Санкт-Петербурга (Россия) учеников атаковали тараканы и клопы. Дети напуганы, они находят их в тетрадях и обедах.

Прокуратура города объявила о проверке заведения. Поводом для визита стали опубликованные из учреждения снимки с повышенной концентрацией насекомых, сообщила пресс-служба ведомства.

"Тараканы и клопы ползают по стенам и партам, попадают в кружки и тарелки к ученикам", - пишет "Фонтанка.ру".

Российскую школу атаковали тараканы и клопы: дети в панике

vk.com/unreleased_dtp

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Российскую школу атаковали тараканы и клопы: дети в панике

vk.com/unreleased_dtp

"Проверяйте свои рюкзаки перед выходом из школы, а то реально домой принесете красавца, что делать потом? А клопы лишь ночью выползают, днем прячутся за обоями и мебелью, поэтому их можете не бояться", — отметили школьники.

Активисты призывают одноклассников писать жалобы в Роспотребнадзор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России детский омбудсмен заявил, что школьники во время уроков теряют сознание от голода. В сети считают, что в этом виновато правительство и президент РФ Владимир Путин.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Сверхдержава встала с колен))))))))
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Niestierov Sergii
Niestierov Sergii
Б#ЯААААА!!! ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК НА УЛИЦЕ!!! А лишнехромосомные ДО СИХ ПОР ЖИВУТ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ...
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Kalytka Viktor
Kalytka Viktor
Это Россия, детка!!! Свиноруси навіть в школах блощиць і тарганів розводять, а шо вже казати за їхні ізби і бараки, де вони пиячать все життя. В себе в халупі не можуть лад навести, зате лізуть повчати інші народи, обриди!!!
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