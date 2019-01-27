Российскую школу атаковали тараканы и клопы: дети в панике

В школе Санкт-Петербурга (Россия) учеников атаковали тараканы и клопы. Дети напуганы, они находят их в тетрадях и обедах.

Прокуратура города объявила о проверке заведения. Поводом для визита стали опубликованные из учреждения снимки с повышенной концентрацией насекомых, сообщила пресс-служба ведомства.

"Тараканы и клопы ползают по стенам и партам, попадают в кружки и тарелки к ученикам", - пишет "Фонтанка.ру".

vk.com/unreleased_dtp

vk.com/unreleased_dtp

"Проверяйте свои рюкзаки перед выходом из школы, а то реально домой принесете красавца, что делать потом? А клопы лишь ночью выползают, днем прячутся за обоями и мебелью, поэтому их можете не бояться", — отметили школьники.

Активисты призывают одноклассников писать жалобы в Роспотребнадзор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России детский омбудсмен заявил, что школьники во время уроков теряют сознание от голода. В сети считают, что в этом виновато правительство и президент РФ Владимир Путин.

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