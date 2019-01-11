Минобороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие границу России
Новый закон может разрешить противоречия в российском законодательстве, пишет газета "Известия". Закон "О противодействии терроризму" позволяет военным сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты. А постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать гражданские самолёты, если известно, что на их борту есть пассажиры.
Странно, раньше как-то и без закона сбивали. И ничего. Не удивлюсь, если со временем окажется, что на борту малайзийского "Боинга" были "враги нашей Родины", и вообще - самолёт угрожал стратегическим объектам на территории России.
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