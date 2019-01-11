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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Минобороны России собирается сбивать пассажирские самолеты

3.5т

Минобороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолёты, нарушившие границу России

Новый закон может разрешить противоречия в российском законодательстве, пишет газета "Известия". Закон "О противодействии терроризму" позволяет военным сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты. А постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать гражданские самолёты, если известно, что на их борту есть пассажиры.

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Странно, раньше как-то и без закона сбивали. И ничего. Не удивлюсь, если со временем окажется, что на борту малайзийского "Боинга" были "враги нашей Родины", и вообще - самолёт угрожал стратегическим объектам на территории России.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пздц, цапьё узоканивает собственные преступления, МН-17 ещё захваченным объяите, длбйбы
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