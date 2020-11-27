Российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

Российский журналист Алексей Пивоваров подхватил коронавирусную инфекцию через два месяца после прививки экспериментальной вакцины производства РФ "Спутник V".

Об этом он сообщил сам в Twitter. По его мнению, либо вакцина не сработала, либо это было плацебо.

"Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом", – написал он.

Журналист сообщил, что заболел коронавирусом Twitter Алексей Пивоваров

Журналист напомнил, что ранее делал прививку от коронавируса.

"Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших. Самочувствие – вполне терпимое", – уточнил он.

Ранее он сделал прививку от COVID-19 Twitter Алексей Пивоваров

Напомним, что первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи.

Препарат якобы создан на основе ДНК аденовируса и должен "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".

Кроме россиян, вакцину испытывали также на белорусах – первую партию препарата в эту страну завезли в конце сентября.

При этом данная вакцина до сих пор не прошла все стадии клинических испытаний.

Ученые в мире выразили обеспокоенность, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

В Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.

В конце сентября в РФ запатентовали вторую вакцину от COVID-19, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова выделила главный недостаток вакцин против коронавирусной инфекции.

Она отметила, что наиболее активные препараты на данный момент подразумевают два этапа введения в организм. Однако наличие второго этапа значительно повышает риски того, что человек не придет второй раз. Таким образом никакого эффекта от массовой вакцинации не будет.