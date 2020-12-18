Российский журналист объяснил, зачем Путин возит с собой туалет

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, зачем президент России Владимир Путин возит с собой в зарубежные поездки личный туалет.

По его словам в интервью изданию "Гордон", это делается согласно протоколу. Он отметил, что это принято давно почти у всех президентов.

"Нет, про личный туалет я действительно просто не знаю. Но я знаю, что все, к чему президент прикасается, – это было до эпидемии – это подвергалось... И американский президент, и белорусский президент – это подвергалось очень серьезной проверке спецслужбами", – сказал Венедиктов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,17 декабря президент России Владимир Путин впервые дал большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате. Это связано с пандемией коронавируса. Конференция стала 16-й по счету за время нахождения российского лидера у власти. Она продлилась около 4,5 часов.