Российский журналист назвал возможного преемника Путина

Одним из кандидатов в преемники президента России Владимира Путина по-прежнему является бывший глава государства, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Об этом рассказал в интервью изданию "Гордон" главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он уточнил, что преемником Путина при его жизни может быть только человек, которого он сам выберет.

По словам журналиста, президент РФ сейчас занят переформатированием политической системы государства. Это видно по поправкам в конституцию РФ и новым законам, которые принимает Госдума.

Венедиктов напомнил, что назвал Медведева преемником Путина еще в 2005 году, за три года до того, как премьер и президент обменялись на один срок постами.

"Я точно понимал, почему не Иванов, а Медведев. Для того Путина, 2005 года, Медведев был как сын. Это был наследник. Что-то изменилось? Нет. И я считаю, что одним из кандидатов по-прежнему в голове у Владимира Владимировича – я, конечно, не психиатр – является Дмитрий Медведев как человек уже прошедший и один раз выполнивший все, что Путин от него хотел", – сказал Венедиктов.

Он добавил, что Медведев отказался от своих полномочий сразу же после просьбы Путина, хотя его поддерживал министр обороны Анатолий Сердюков.

Журналист добавил, что в России есть несколько кланов, каждый из которых видит собственного кандидата во главе государства.

"Есть клан "изоляционистский", как я называю, силовой партии, – в который входит Николай Патрушев, Игорь Сечин, Вячеслав Володин... У них наверняка есть кандидат. Мы его не видим. Но фронтменом является Володин", – уточнил Венедиктов.

По его словам также есть определенные интересы во влиянии на Кремль у директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Как писал OBOZREVATEL, преемниками президента РФ Владимира Путина якобы могут стать секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев или заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Такое мнение высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец.