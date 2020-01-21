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21 января • обновлено в 06:58
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Российский траулер загорелся с десятками людей на борту: все детали

1.4т
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В Охотском море, недалеко от Магадана (Россия), вспыхнул траулер "Энигма Астралис".

Как сообщается в Telegram-канале "РИА Новости", данная информация поступила из спасательного центра Петропавловска-Камчатского.

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Траулер "Энигма Астралис"

Траулер "Энигма Астралис"

Официальный сайт компании

На борту находились 47 человек (все они – члены экипажа). Их уже эвакуировали на подошедшее судно. Представитель Дальневосточной промысловой компании, владельца траулера "Энигма Астралис", сообщил, что при пожаре никто не пострадал. Возгорание уже удалось ликвидировать.

Как указано на сайте предприятия, траулер куплен в 2017 году, его прежнее название - Adalsteinn Jonsson.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в Российской Федерации загорелся сухогруз Kasra-1, что ходит под флагом Ирана.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Тег
Новости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Яка сумна новина)))))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Классно)))
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