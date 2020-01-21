Российский траулер загорелся с десятками людей на борту: все детали

В Охотском море, недалеко от Магадана (Россия), вспыхнул траулер "Энигма Астралис".

Как сообщается в Telegram-канале "РИА Новости", данная информация поступила из спасательного центра Петропавловска-Камчатского.

Новости В Норвегии случилось серьезное ЧП с российским траулером

Траулер "Энигма Астралис" Официальный сайт компании

На борту находились 47 человек (все они – члены экипажа). Их уже эвакуировали на подошедшее судно. Представитель Дальневосточной промысловой компании, владельца траулера "Энигма Астралис", сообщил, что при пожаре никто не пострадал. Возгорание уже удалось ликвидировать.

Как указано на сайте предприятия, траулер куплен в 2017 году, его прежнее название - Adalsteinn Jonsson.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января в Российской Федерации загорелся сухогруз Kasra-1, что ходит под флагом Ирана.

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