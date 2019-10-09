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9 октября • обновлено в 07:11
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

В Норвегии замечен российский спецназ

1.1т

В истории о том, как российский спецназ тайно (причем не впервые) провел учения на территории Норвегии, самое интересное – это даже не сама прогулка российских бандитов по землям НАТО, а то, что норвежцы, которые были прекрасно осведомлены о присутствии кремлевских вурдалаков (несмотря на предпринятые меры маскировки последних), ОТКАЗАЛИСЬ реагировать на это вопиющее поведение России. Разведывательные возможности западных союзников на порядок превосходят российские, как, собственно, и военный потенциал в целом. Зато политическая воля отсутствует напрочь. Она-то и станет главной причиной поражения НАТО в войне против России, если у власти в западных странах будут оставаться политические импотенты, которые в последнее время со всех сторон призывают к сближению с Путиным.

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Путин на самом деле тоже не против такой близости. Чеченский спецназ на Шпицбергене – куда уж ближе! Логическое продолжение эпизода, когда во время учений НАТО Россия чинила помехи GPS-связи в регионе, поставив под угрозу движения гражданских лайнеров: никаких контрмер – только хлипкое дипломатическое возмущение. Не встречая сопротивления на этом направлении, путинская администрация откусывает один за другим куски норвежского суверенитета. Чего ждет Норвегия? Того, что однажды путинские войска появятся посреди Осло – переодетые в гражданскую одежду, вооруженные до зубов и проводящие диверсию против объектов инфраструктуры?

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Раньше Москва регулярно нарушала воздушные и морские границы стран альянса – и не получала должного отпора, а потому нарушение сухопутной границы НАТО российскими военными было делом времени. В последний раз это произошло 24 сентября, когда российский Су-34 вторгся – разумеется, без всяких последствий – в эстонское небо. Характерно было гробовое молчание всех, включая США. В то же время Сеул недавно продемонстрировал образец реагирования: тогда южнокорейские истребители открыли огонь в сторону российских военных самолетов. В тот день мы узнали, что Москва, оказывается, умеет извиняться, признавать ошибки и обещать впредь не пересекать красных линий. Боюсь представить, что произошло бы с чеченским спецназом, реши он тайно проникнуть на территорию Южной Кореи.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
Новости России НАТО
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Когда к лаптям по-нормальному,это воспринимается как слабость.лапоть понимает только силу.
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