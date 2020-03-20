Месяца два назад мне попалась обширная статья, имевшая вид прогноза на курс доллара по отношению к рублю. Автором ее был какой-то яркий эксперт, поскольку по ходу статьи он и приводил цитаты Ленина, вернее – Путина, и показывал яркие таблицы, и даже пожонглировал специальной терминологией для пущей важности. А смысл этого "анализа" заключался в том, что курс доллара к рублю в течение текущего 2020 года ни при каких обстоятельствах не случится в районе 80 рублей. Жаль, что я не сделал закладки или ссылки. Будь это так, привел бы ее целиком и даже таблички, которые были внутри – тоже привел бы.

Но вот уже несколько дней доллар стоит 80 и выше, и теперь за поребриком риторика уже имеет совсем другое свойство. Там говорят о том, что центральный банк РФ сжигает валюту для того, чтобы удержать деревянный от полного обвала. Причем, делается это до 22 апреля – дня их референдума по поправкам в конституцию. Тем не менее, было бы неправильно обделить себя и не посмотреть на подобные выводы российских экспертов на сей счет. Далее – приведем несколько цитат, которые теперь можно читать как юмореску или анекдот.

"По данным специалистов компании Coface, высокие цены на сырье остаются основным драйвером роста российской экономики, а санкции – основным фактором риска. По их прогнозу, курс рубля к доллару в 2020 году будет в диапазоне 62–67 руб. за 1 доллар, курс евро – в диапазоне 67–75 руб. Текущий курс пока вписывается в этот диапазон"

Или вот еще.

"В рамках нашего базового прогноза цены на нефть и курс рубля на конец 2019-го, середину и декабрь 2020 года составляют соответственно 65 долл. и 63 руб., 80 долл. и 57,7 руб., 70 долл. и 64 руб. Базовый прогноз евро к рублю на конец 2020 года составляет 74 руб."

Вот так вот. Все обоснованно, серьезно и основательно. Но это еще не все.

"Также основные потребители российской нефти – Европа и Китай – приняли ряд законодательных актов, в соответствии с которыми в ближайшее десятилетие долю нефти в энергобалансе стран планируется значительно снизить", – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Восполнять выпадающие доходы бюджета придется средствами, накопленными ранее, при более высоких ценах на нефть. "Для поддержания курса рубля на приемлемых уровнях (до 70 руб. за 1 долл.) на недолгий срок этих средств хватит. В случае длительного падения спроса на энергоресурсы и затяжного пике цен рубль будет дешеветь. Но в перспективе 2020 года вряд ли он станет дешевле 70–75 руб. за доллар".

Такое впечатление, что эти ребята не слышали о том, что ряд стран уже приняли программы сокращения и полного отказа от углеводородов, то есть – нефти и газа, от которых все эксперты и вычисляют курс доллара. На самом деле, ситуация с коронавирусом только ускорила процесс, который имел свои объективные причины.

В самом деле, на протяжение двух или даже четырех последних лет постоянно росло предложение нефти, даже с учетом выведенных из игры Венесуэлы, Ирана и Ливии. Цена держалась искусственно и долго это продолжаться не могло, поскольку рано или поздно, в формуле начало бы играть на понижение и второе плечо – спрос. И вот оно сработало, а вирус лишил этот процесс плавности.

Ну и раз россияне сами расписались в том, что у них сырьевая экономика, то и курс ушел даже при том, что теперь его уже искусственно держат. Но через месяц его могут пустить в свободное плавание и тогда. Вы бывали когда-нибудь в Венесуэле?

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