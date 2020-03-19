Из-за стремительного падения цен на нефть российский рубль может опуститься до отметки в 100 за доллар или даже ниже.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский экономист Дмитрий Некрасов. При этом, по его словам, девальвация окажет положительный эффект не только на бюджет, но и на российскую экономику в целом (полный текст блога читайте тут).

"Российский рубль пошел вниз из-за падения цен на нефть. Но у России 570 млрд долларов резервов и в среднесрочной перспективе курс больше зависит от политических решений Центрального Банка и правительства, нежели от рыночных факторов. Если в правительстве преобладает мнение, что дальнейшая девальвация полезна – рубль может стоить и 100 за доллар. Если же сочтут ее контрпродуктивной – будут держать курс на сегодняшнем уровне", – считает Некрасов.

Курс рубля

По его словам, рост курса доллара на один рубль дает правительству 70-80 млрд рублей дополнительных нефтяных доходов. Девальвация увеличивает рублевый размер резервов правительства, снижает импорт и поддерживает отечественных производителей и экспортеров.

"Если не считать снижения уровня жизни населения, то девальвация рубля – сплошные плюсы для экономики. Может ли быть паника среди населения? В резервах ЦБ по текущему курсу сейчас почти в 2 раза больше долларов, чем всего напечатано рублей. Курс можно удержать при любой панике, просто продавая доллары в неограниченных количествах. Нет столько рублей в стране, чтобы даже половину долларов у ЦБ скупить", – заверил Некрасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России впервые с февраля 2016 года обвалился ниже 79,94 руб./$. Курс евро превысил 87 рублей/евро. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть.

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