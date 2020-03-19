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19 марта • обновлено в 07:10
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Российский рубль обвалился: экономист дал прогноз

5.2т
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Из-за стремительного падения цен на нефть российский рубль может опуститься до отметки в 100 за доллар или даже ниже.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский экономист Дмитрий Некрасов. При этом, по его словам, девальвация окажет положительный эффект не только на бюджет, но и на российскую экономику в целом (полный текст блога читайте тут).

"Российский рубль пошел вниз из-за падения цен на нефть. Но у России 570 млрд долларов резервов и в среднесрочной перспективе курс больше зависит от политических решений Центрального Банка и правительства, нежели от рыночных факторов. Если в правительстве преобладает мнение, что дальнейшая девальвация полезна – рубль может стоить и 100 за доллар. Если же сочтут ее контрпродуктивной – будут держать курс на сегодняшнем уровне", – считает Некрасов.

Курс рубля

Курс рубля

По его словам, рост курса доллара на один рубль дает правительству 70-80 млрд рублей дополнительных нефтяных доходов. Девальвация увеличивает рублевый размер резервов правительства, снижает импорт и поддерживает отечественных производителей и экспортеров.

"Если не считать снижения уровня жизни населения, то девальвация рубля – сплошные плюсы для экономики. Может ли быть паника среди населения? В резервах ЦБ по текущему курсу сейчас почти в 2 раза больше долларов, чем всего напечатано рублей. Курс можно удержать при любой панике, просто продавая доллары в неограниченных количествах. Нет столько рублей в стране, чтобы даже половину долларов у ЦБ скупить", – заверил Некрасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля в России впервые с февраля 2016 года обвалился ниже 79,94 руб./$. Курс евро превысил 87 рублей/евро. Это происходит на фоне эпидемии коронавируса и снижения цен на нефть.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Мировые цены на нефть российская экономика
Персона
Дмитрий Некрасов
Место
Россия
Теги
рубль нефть Новости России
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Обоз напечатал статью, по своей привычке, не глядя.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Запомните, незалежные! Россия НИКОГДА(!) не сделает ни одного шажёчка не продумав на сто ходов вперёд. Шесть лет назад Америка ввела санкции против России в т.ч. и нефтяных компаний и их руководителей. Наступила пара расплаты, уничтожения нефтяных компаний ваших американских дрессировщиков.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Обоз, вы там нормально? Да вас же демократы украины сожгут за такое!
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