Российский пропагандист Соловьев предложил выкупить Одессу

Борис Бондарь Новости России 17:21, 9.11.2020 Обновлено: 17:37, 9.11.2020

Российские миллиардеры должны скинуться, чтобы выкупить у Украины Одессу.

Об этом заявил изданию "Взгляд" российский пропагандист Владимир Соловьев. По его словам, "братский народ" якобы находится в "рабстве".

"Не только олигархи, но и русский народ готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины. Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли – отличная идея", – сказал пропагандист.

Так он прокомментировал слова члена Совфеда РФ от Республики Крым Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от своих южных регионов из-за инцидента с памятником Екатерине II в Одессе.

"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там всё нужно будет восстановить и привести в порядок", – заявил Соловьев.

Он добавил, что можно не ограничиваться Одессой, а купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент.

"В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой – на эту тему даже есть политические анекдоты", – заявил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда нынешний российский режим падет, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев должен предстать перед судом одним из первых. Ведь его преступления соизмеримы с теми, которые совершали лидеры нацизма. Такое мнение озвучил российский журналист, ведущий и продюсер Михаил Козырев.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо

СМИ заявили о разводе Трампа с женой: как президент США познакомился с Меланией

Врач о лечении COVID-19 в Харькове: кислорода нет, мы на уровне аборигенов

Уволенный Трампом эксперт по Украине пообещал Зеленскому "возвращение к нормальной жизни"

У Ермака подтвердился коронавирус