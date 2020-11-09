Российский пропагандист Соловьев предложил выкупить Одессу

Российские миллиардеры должны скинуться, чтобы выкупить у Украины Одессу.

Об этом заявил изданию "Взгляд" российский пропагандист Владимир Соловьев. По его словам, "братский народ" якобы находится в "рабстве".

"Не только олигархи, но и русский народ готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины. Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли – отличная идея", – сказал пропагандист.

Так он прокомментировал слова члена Совфеда РФ от Республики Крым Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от своих южных регионов из-за инцидента с памятником Екатерине II в Одессе.

"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там всё нужно будет восстановить и привести в порядок", – заявил Соловьев.

Он добавил, что можно не ограничиваться Одессой, а купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент.

"В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой – на эту тему даже есть политические анекдоты", – заявил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда нынешний российский режим падет, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев должен предстать перед судом одним из первых. Ведь его преступления соизмеримы с теми, которые совершали лидеры нацизма. Такое мнение озвучил российский журналист, ведущий и продюсер Михаил Козырев.