"Революция или война": российский поэт смоделировал конец Путина

Конец режиму президента России Владимира Путина положит революция или война. Мирное завершение его правления не будет возможным именно из-за установленной им диктатуры.

Такое мнение выразил российский поэт Дмитрий Быков в статье для "Собеседника". Он напомнил, что Путин держится за власть уже целых 20 лет. Ведь 9 августа 1999 года тогдашний президент России Борис Ельцин привел его в политику, назначив премьером.

"Итог путинскому правлению будет подводиться не сейчас – тогда у нас будет гораздо больше информации, поскольку Путин будет смещен либо в результате революции, либо в результате развязанной им войны. Мирных сценариев он – или его силовое окружение – практически не оставляет, хотя силен русский Бог. Вот тогда – подозреваю, что значительно раньше 2024 года – можно будет расставлять точки над П. Но уже сегодня вполне очевидны как безоговорочно плохие, так и безоговорочно прекрасные итоги путинского правления", – пишет Быков.

Плохими итогами эпохи Путина, считает он, является то, что Россия потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад. Кроме того, она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность, а вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни.

Не менее негативными последствиями правления Путина Быков называет репрессии, попрание Конституции, ликвидацию суда, всевластие карательных органов, искусственный раскол страны на непримиримых "крымнашистов" и столь же непримиримых оппозиционеров, моральное растление, коррупцию, запредельный уровень государственной лжи, цинизма и воровства.

Владимир Путин

"Все это проекция личности Путина, отзеркаливание его черт, неизбежное при авторитарном правлении – как коллективная паранойя при Сталине или коллективный сонный маразм при Брежневе", – отмечает поэт.

Вместе с тем, он отметил и положительные изменения, которые произошли при Путине. Быков полагает, что в российском обществе появились зародыши протестного движения, в котором участвует уже новое поколение.

"К плюсам отнес бы я и окончательное сбрасывание масок, то есть разоблачение русской идеи – отсроченное, половинчатое, но все же наглядное формирование русского фашизма, его репрессивной программы, идеологии, международной стратегии", – резюмировал Быков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Павел Казарин считает, что Украине не стоит ожидать, что ее проблемы исчерпаются со смертью президента России Владимира Путина. Ведь на самом деле главная угроза – это то, что страна-агрессор продолжает существовать в имперском контексте.

В свою очередь журналист Роман Цимбалюк также считает, что надежда на то, что все проблемы Украины разрешатся после смерти президента России Владимира Путина, является упрощением ситуации. Ведь на самом деле все зависит не от него, а от миллионов россиян, которые поддерживают все его действия.

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