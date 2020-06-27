Есть небольшая доля вероятности, что глава Газпрома Алексей Миллер таки сможет уйти на пенсию, а не выехать из своего кабинета вперед ногами. Эта самая мизерная вероятность все же существует хотя бы потому, что жизнь всегда преподносит какие-то невероятные сюрпризы, хотя именно здесь, все это выглядит уже совсем невероятно. Это старческое и уже хорошо выжившее из ума политбюро, скорее всего, пойдет под нож в один день или несколько дней.

Тем не менее, можно допустить, что Миллеру все же удастся уйти на пенсию и тогда у него не будет отбоя от маленьких внуков, если у него таковые имеются. В самом деле, их дедушка является самым знаменитым сказочником во всей истории. Вернее, он – самый дорогой сказочник в истории, а потому он и очень знаменит.

Только что закончилось собрание акционеров Газпрома и там были такие сказки, что Шехеризада удавилась бы от зависти. Причем, сказки рассказывались настолько замысловатые, что уже трудно понять, для кого они предназначены, для малых детей или для психиатра. Вот как это выглядело.

Сначала возьмем название одной из статей российской прессы, из которой будет сложено название сказки. Пусть оно несколько длинноватое, но и речь в нем идет о больших категориях.

"Газпром" в перспективе будет поставлять в Китай более 130 млрд куб. м газа".

Это на собрании сказал сам Миллер. Правда, мы помним о том, что он уже пророчил газ по 1000 долларов за 1000 кубометров и рассказывал об энергетической сверхдержаве, ядром которой и станет Газпром. Тем не менее, деда понесло.

"На столе переговоров с китайскими партнерами – увеличение поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство "Силы Сибири – 2" и "западного" маршрута. В обозримой перспективе экспорт газа в Китай превысит 130 млрд куб. м в год".

Вот так, скромно и со вкусом. Помнится, предшественник Миллера тоже так бойко рассказывал, только не про сверхдержаву, а про Нью-Васюки, а потом – про межпланетный шахматный конгресс. Вот и Миллера – тоже выбросило на эту орбиту.

"Рост поставок по "Силе Сибири" будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай".

Это заявление Миллера настолько интересно, что знающие люди, слушавшие его речь, наверняка вспомнили о том, что продавать-то можно даже "г", и даже не фасованное. Только вот кто его покупать станет – большой вопрос. И дело тут даже не в том, что газпромовский трубопроводный газ уже стал самым дорогим на рынке, а в том, что даже сейчас Китаю просто не нужно столько газа!

В этом смысле, повторяется история с двумя газопроводами в Турцию, которые Миллер и Путин бодро туда тянули по дну Черного моря, а теперь турки почти полностью отказались от российского газа и зачем надо было городить эти подводные трубные монстры – никому неизвестно. Этим деятелям просто неведомо слово "рынок", и что на рынке работают простые и понятные всем механизмы. Покупают товар у того, у кого он дешевле, при сравнимом качестве продукции. Назови ты свой газопровод хоть "Силой Сибири", хоть "Мощью сортира", покупать все равно будут у тех, кто продает его дешевле.

И тут оказывается, что именно со стороны покупателя такого оптимизма нет и не было. Кстати, при общении с китайцами даже у Миллера не было такого оптимизма. Это он перед своей публикой может рассказывать цветастые истории, а сказка с Китаем выглядит несколько иначе и ее лучше всего характеризует название следующей статьи того же российского издания.

"Россия попросила Китай покупать втрое больше газа".

В общем пошли "попросить" Китай. Теперь наверняка понятно, почему Путин раздает китайцам Сибирь под распил? Он давно уже в роли просителя, а не младшего брата у Си. Теперь Путин просит старика Си компенсировать потерю европейского, стабильного, здорового м платежеспособного рынка, куда вообще никаких труб тянуть не нужно, поскольку все было и есть. Правда, своим акционерам это было преподнесено мягче: "Россия положила "на стол" переговоров с Китаем предложение радикально увеличить закупки газа". Вот так, никто ее не спрашивал об этом, а она пришла и положила. Это напоминает картину, когда по дворам ходят селяне, и кричат в мегафон "Картопля, морква, цибуля!" Уровень – тот же самый.

Миллер сказал, что Газпром" готов качать в КНР 130 млрд кубометров газа в год – в 26 раз больше, чем сейчас, и втрое больше предельных объемов, предусмотренных контрактом по газопроводу "Сила Сибири". Но в первый год через стоивший 1,1 трлн рублей газопровод, планируется поставить 5 млрд кубометров. Как говорится: "Почувствуй разницу!"

Но собрание акционеров – крупное мероприятие и там рассказывается не одна сказочка, а сразу несколько. Про Китай надо было рассказать потому, что с европейским направлением дело обстоит все хуже, а высший менеджмент Северного Потока – 2 уже стал увольняться. По крайней мере, немецкие товарищи, включая генерального директора Ханнига Конте, который решил не дожидаться, чем все закончится, а скорее всего, уже знающий это наверняка.

Понятно, что все эти поражения на "западном фронте", включая Германию и Турцию, навевают могильный пессимизм, поскольку крупные акционеры понимают, что дело тут не в чьих-то кознях, а в неконкурентных ценах и условиях, которые способен предложить Газпром, поскольку эти условия санкционирует лично Путин. А раз на Западе дело все хуже, то надо упроситься хоть в Китай наладить продажи. Но Китай – не Европа. Там умеют и торговать, и торговаться с "интересом". И чем вся эта торговля и контракт на столе закончится- большой вопрос, но уж точно – не тем, о чем мечтает Миллер.

Ну и если на то дело пошло, то надо пояснить всем, что в Газпроме – все хорошо и беспокоиться не о чем. И тут уже начинается другая сказка, уже – "Про белого бычка". Миллер бодрым голосом заявляет буквально следующее:

"Если говорить о финансовом положении, "Газпром" сохраняет высокую устойчивость и надежность. К началу этого года мы подошли с серьезным запасом ликвидности – больше $22 млрд по группе".

И в общем, звучит это прекрасно, особенно, когда работает магия больших чисел. Как не крути, а 22 миллиарда долларов звучит очень хорошо и даже как-то жизнерадостно. А все потому, что Миллеру не придет в голову рассказать присутствующим о том, что до агрессии против Украины эта ликвидность измерялась сотнями миллиардов. Но тут главное – напор, темп, не давать опомниться и как истинный сказочник, Миллер добавляет:

"Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с начала года мы на очень выгодных условиях разместили два выпуска облигаций в долларах и евро и два рублевых займа. В понедельник, 29 июня, будет закрыта еще одна сделка в долларах".

То, что инвесторы хорошо относятся это – замечательно, только вот раньше у Газпрома было столько денег, что он по брови накупался непрофильными активами, от футбольных команд, до фабрик по выпуску матрешек и балалаек. То есть, именно он и выступал в качестве спонсора. А здесь Миллер доложил о том, что только за этот год, Газпром уже успел взять (вместе со сделкой 29 июня – ред.) пять займов по 1 млрд. долларов – каждый. А кроме того, это заявление Миллера очень внимательно прослушали поляки, выигравшие в арбитраже 1,5 миллиардов и предоставившие возможность Газпрому заплатить по иску до 1 июля. Со слов польских официальных лиц, они как раз и начнут арестовывать активы Газпрома в Европе.

Но сказку всегда надо заканчивать на положительной ноте. Даже если сам сюжет не очень положительный, то надо хотя бы сказать "…а кто слушал – молодец". Так и случилось.

"Акционеры "Газпрома" на годовом собрании 26 июня утвердили дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 год (16,61 рубля на акцию). Всего на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд рублей, или 30% от чистой прибыли".

С таким раскладом как-то никого не насторожил тот факт, что суммы, предназначенные на выплату дивидендов, почти точно совпали с суммами, заимствованным у "инвесторов".

В общем, паровоз уже утратил управление и несется куда-то вперед, где уже нет колеи. Но это пока никого не беспокоит, пока машинист им что-то рассказывает уверенным и спокойным голосом, но на суть грядущих событий это уже не влияет.

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