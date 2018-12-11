В Сети все чаще попадаются видео из каких-то глухих углов РФ, в которых местные жители с ужасом показывают огромные территории спиленного китайцами леса или горы древесины, которая готовится на вывоз в Китай, а другие – снимают бесчисленные эшелоны с лесом, вблизи китайской границы. Обычно такие съемки происходят в Забайкалье, но всем понятно, что дело не в отдельном факте, в неизбежном процессе Все российское Зауралье, постепенно переходит под управление Китая.

Самые первые действия, в этом направлении, еще как-то освещались и комментировались, а теперь – все встало на поток и процесс идет в установленном ритме. Тем не менее, в самом начале его, когда оговаривались концессионные условия передачи территорий Китаю, четко указывалось, что на время концессии, эти территории изымаются из поля действия конституции РФ. То есть, на этих территориях 50 лет не будет действовать законодательство Московии. Но всем понятно, что выключив конституцию РФ, Китай не допустит формирования зоны анархии, а будет применят там собственное законодательство.

А между прочим, действие конституционных норм на определенной территории, называется суверенитетом и если они перестают действовать на них, то это – ничто иное, как утрата суверенитета. Если же там начинает действовать законодательство другой страны, то это означает, что она распространяет свой суверенитет на новую территорию. Это значит, что возмущение аборигенов тем, что делают китайцы – не имеет никаких юридических оснований и последствий. Они действуют по своим нормативно-правовым актам и скорее всего – ничего в них не нарушают. Проще говоря, они действуют в тех рамках права, которые сформированы на этой территории двусторонним соглашением КНР и РФ. Проще говоря, речь идет о том, что китайцам разрешено делать не что-то конкретное, а все, что они посчитают нужным. Вот они и делают.

Однако спустя какое-то время, эта тема прокисла и россияне (подавляющее их большинство) просто перестали интересоваться этим вопросом потому, что это далеко и не касается их напрямую. Продавая территории страны, Путин как раз и надеялся на такую реакцию, а потому – процесс пошел дальше.

И вот появилось видео уже не из Забайкалья, но уже намного ближе к Уралу, из Омска. Местные жительницы вышли на протест против строительства городка для пяти тысяч китайских рабочих, как они его называют "Чайна таун". Им не нравится, что эти самые китайцы будут работать на местном нефтеперерабатывающем заводе, вместо тех горожан, которые делали это долгие годы. Но Китай четко демонстрирует свою позицию в РФ. Он готов инвестировать в инфраструктурные проекты, но только в те, которые переходят в их собственность и главное, где будут работать китайские работники. Похоже на то, что именно это и случилось с омским НПЗ.

Такая тактика для Китая важна сразу с нескольких точек зрения. Они снижают давление огромного количества населения внутри страны и вывозят его во вне. С другой стороны, они прекрасно понимают, что россияне, как работники, их категорически не устраивают, поскольку те ленивы, тупы, склонны к вредным привычкам и крайне не дисциплинированы. А кроме того, в таких мероприятиях принимают участие мужчины призывного возраста, прошедшие службу в национально-освободительной армии Китая. То есть, это – резерв для китайской армии, которая может решить, что пора начинать национальное освобождение, как и указано в ее названии.

В том видео из Омска, женщины возмущены и для демонстрации степени возмущения говорят о том, что их продали как скот, как баранов. Но если ты выглядишь как скот, говоришь как скот и поступаешь как скот, то есть большая вероятность того, что тебя примут за скот и поступят как со скотом.

Ведь все путинские затеи, включая стрижку шерсти со стада, его регулярный забой и прочие вещи, стадо воспринимало с восторгом, размазывая сопли по щекам. "Крымнаш", "дидываивале", "можем повторить", "уничтожать фашистов", "гейропа", "пиндостан", это же не Путин такое рассказывает, это стадо так мычит до потери сознания. Ему это нравится. А назвался бараном – будь им и стойко переноси все тяготы и лишения.

Что до продажи, то и тут стадо не наблюдало ничего плохого в том, что некто Михалков, который под старость проявил объем сознания, как у мохнатого шмеля, публично рассуждал о необходимости и даже пользе крепостного строя. Их не насторожило и то, что председатель Конституционного суда Зорькин – тоже выступил с такой же оценкой крепостного строя и заявил, что эти западные демократии для Московии – яд, а вот крепостное право, вместе с православием – основные скрепы для страны и стесняться этого нечего.

А ведь при крепостном праве баб, наподобие омских, легко продают вместе с лошадьми, щенками борзых и суками легавых. В чем, собственно проблема? Все, что они видят вокруг себя, в частности – вываленную тайгу и растущие чайна-тауны, сделано не просто с их согласия и по их выбору, но еще и их руками. Так что – все правильно.

Однако тут может быть простая зависть, ведь Курилы, вместе с их жителями, скорее всего отойдут к Японии, а омичам придется переходить в китайское подданство. С другой стороны, они уже лет десять, а то и больше – одеваются и обуваются в китайское и едят – тоже китайское и это их не смущало, поэтому – пускай себе расслабляются и получают удовольствие, как они и привыкли это делать на протяжении всей своей истории.

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