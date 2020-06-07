Абрамович купил известную картину "Крик" за круглую сумму

Юрий Сергиенко Новости России 20:33, 7.06.2020 Обновлено: 20:48, 7.06.2020

Российский олигарх Роман Абрамович потратил 120 миллионов долларов на приобретение картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.

Как сообщается в телеграм-канале "Sotheby's Life", бизнесмен приобрел один из четырех вариантов картины.

Роман Абрамович купил "Крик" за $120 млн
Sothebyslife/Telegram

"Роман Абрамович опять отличился как ценитель искусства. Он купил знаменитую картину "Крик" Мунка (один из четырех ее вариантов) за $120 млн", – сказано в сообщении.

Эдвард Мунк в промежутках между 1893 и 1910 годах создал серию картин "Крик". На них изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Картина считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Абрамович якобы купил виллу в Израиле за 226 млн шекелей (64,5 млн долларов). По данным СМИ, это самая дорогая сделка на израильском рынке жилой недвижимости.

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