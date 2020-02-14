Российский губернатор пожелал войны каждой семье: видео конфуза

Губернатор Оренбургской области (Россия) Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте для ветеранов Второй мировой оговорился и пожелал каждой российской семье войны.

Видео инцидента было выложено на YouTube-канале "Эхо Москвы в Оренбурге". "Хотелось, чтобы каждую семью затронула война...", – прозвучало со сцены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский губернатор Денис Паслер пожелал войны каждой семье Скриншот с видео

Местные СМИ также отметили, что это не единственная ошибка, которую увидели ветераны на праздничном концерте. Присутствующим также показали презентацию с ошибками, где было написано "40 августа 1941 года" и допущена грамматическая ошибка в слове "пенициллин".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил себе в сердце (по другим сведениям – в голову) после вынесения приговора по делу о вымогательстве.

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