Российский город завалило тысячами рыбьих голов: жуткие кадры

В российском Петропавловске-Камчатском КамАЗ рассыпал восемь тонн протухших рыбьих голов на проезжую часть возле здания правительства.

Соответствующий инцидент прокомментировал глава города Виталий Иваненко на своей странице в Facebook, опубликовав видео (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"В центре города из-за поломки заднего борта грузовика рассыпаны рыбные отходы. Виновные лица были установлены в течение 15 минут", – рассказала он.

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По словам Иваненко, компания-владелец грузовика будет привлечена к административной ответственности за нарушение городских правил благоустройства. Ей грозит штраф до 150 тысяч рублей.

На официальном сайте правительства Камчатского края отмечается, что причиной инцидента стала халатность водителя грузовика. По словам заместителя представителя правительства Сергея Хабарова, проблема возникла из-за того, что мужчина не закрепил должным образом задний борт. Потому порядка восьми тонн рыбных отходов оказались на дороге.

Губернатор края Владимир Илюхин жестко высказался по поводу ЧП на дороге. Он подчеркнул, что такие инциденты недопустимы.

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"Я поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства Камчатского края разобраться, на каком основании через исторический центр города кто-либо считает возможным ненадлежащим образом перевозить отходы, а главе города – принять меры, в том числе административные, в части нарушения правил благоустройства", – отметил он.

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