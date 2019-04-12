Российский генерал, который захватывал Крым, возглавил "убийц" в Сирии

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году.

Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, передает "Коммерсант".

Сообщается, что Сердюков заменил на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех - более года.

Издание пишет, что в Сирии военный будет отвечать на организацию совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих зоны деэскалации Идлиб, где сосредоточены свыше 35 тысяч боевиков и расположены более 30 объектов с химическими веществами.

Известно, что Сердюков мог улететь в Сирию еще раньше, но в сентябре 2017 года угодил в ДТП. Врачи диагностировали у него травму головы и повреждения позвоночника, ему нужна была длительная реабилитация.

Министерство обороны официально пока не комментировали назначение Сердюкова.

Генерал-полковник Андрей Сердюков Ruspekh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал назвал имя командующего захватом Крыма.

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