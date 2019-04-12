|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Российский генерал, который захватывал Крым, возглавил "убийц" в Сирии

638Читать материал на украинском

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году.

Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, передает "Коммерсант".

Сообщается, что Сердюков заменил на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех - более года.

Новости
Погибли дети: теракт в Сирии забрал жизни 13 человек. Фото и видео с места ЧП

Издание пишет, что в Сирии военный будет отвечать на организацию совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих зоны деэскалации Идлиб, где сосредоточены свыше 35 тысяч боевиков и расположены более 30 объектов с химическими веществами.

Известно, что Сердюков мог улететь в Сирию еще раньше, но в сентябре 2017 года угодил в ДТП. Врачи диагностировали у него травму головы и повреждения позвоночника, ему нужна была длительная реабилитация.

Министерство обороны официально пока не комментировали назначение Сердюкова.

Генерал-полковник Андрей Сердюков

Генерал-полковник Андрей Сердюков

Ruspekh.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал назвал имя командующего захватом Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения