Российский флот будет следить за учениями НАТО в Атлантике

Антон Малиновский Новости России 20:03, 1.07.2020 Обновлено: 20:18, 1.07.2020

Российский Северный флот заявил о том, что будет отслеживать действия кораблей и авиации НАТО во время учений в Атлантическом океане и Норвежском море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС. Согласно их сообщению, учения Dynamic Mongoose 2020 будут проходить с 1 по 9 июля. В них примут участие корабли и авиация семи стран НАТО: США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии и Франции.

"Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, большая часть Черноморского флота России в аннексированном Крыму устарела и нуждается в модернизации.

Комментировать
Новости России

Смотрите также

Штаб ООС показал потери террористов за месяц: 100 погибших и раненых, уничтожен танк и минометы

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

На Хмельнитчине местные жители восстали против украинской военной техники

В “ЛНР” двух “народных милиционеров” подорвали гранатой. Фото предателей

Заменить всех: Зеленский решил создать новый орган расследований