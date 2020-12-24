Российский депутат послал "в ж**у" журналистку после вопроса про закон о клевете. Видео

Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин послал "в ж**у" журналистку телеканала "Настоящее время", которая позвонила ему за комментарием.

Как пишет "Медиазона", он отказался что-либо говорить о принятом 23 декабря законе о наказании за клевету в интернете (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фрагмент записи в Twitter опубликовал Даниил Сотников. На нем слышно, как журналистка представляется и спрашивает, есть ли у Вяткина возможность говорить. Он согласился.

"Мы просто сегодня обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять", – сказала она.

Депутат несколько раз переспросил, о каком законе идет речь. Когда журналистка в третий раз сказала, что о клевете, он ответил ей: "Не надо комментариев никаких, идите в ж**у".

Ну такого, честно, не припомню. Это депутат Вяткин. Сегодня Госдума приняла его закон об уголовке и реальном сроке за клевету в интернете. В ответ на просьбу о комментарии он прямыми тестом шлёт в жопу pic.twitter.com/hGNGJdWJW1 — Daniil Sotnikov (@sotnikov_d) December 23, 2020

Государственная дума РФ 23 декабря приняла во втором и сразу в окончательном третьем чтении поправки к законопроекту о клевете.

Документ предусматривает наказание в виде пяти лет колонии или 5 млн рублей штрафа за обвинения в сексуальном насилии, если его признают клеветой. За слова о том, что человек болен опасным заболеванием, грозит четыре года тюрьмы или 3 млн рублей штрафа, а за "клевету в интернете" – до двух лет заключения или 1 млн рублей штрафа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива послал в "ж**у" Совет национальной безопасности и обороны, комментируя заседания ведомства после решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.