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28 января • обновлено в 07:56
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Российский депутат оконфузился в ПАСЕ: курьезное видео инцидента

3.1т
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Представитель делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Слуцкий заснул на заседании в ходе зимней сессии.

Видео конфуза было опубликовано на странице "Европейской правды" в Facebook. Случился инцидент на заседании политического комитета в ПАСЕ. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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На кадрах видно, как голова Слуцкого медленно опускается, а затем от резкого звука россиянин просыпается, открывая глаза.

В сети посмеялись над "усердной" работой депутата.

Российский депутат оконфузился в ПАСЕ: курьезное видео инцидента

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ во время голосования 26 июня. ПАСЕ избрала генсеком СЕ представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Леонид Слуцкий (депутат)
Место
Россия
Тег
ПАСЕ
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Петров Александр
Петров Александр
Депутаты верховной рады украины дрочат в зале заседаний. Вот, где истинные «аристократы духа». Ха-ха
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2
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Животное.
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Петров Александр
Петров Александр
Да знаем мы про тебя всё. Джонсон Саймон Ф.,
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