Российский депутат оконфузился в ПАСЕ: курьезное видео инцидента

Представитель делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Слуцкий заснул на заседании в ходе зимней сессии.

Видео конфуза было опубликовано на странице "Европейской правды" в Facebook. Случился инцидент на заседании политического комитета в ПАСЕ. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

На кадрах видно, как голова Слуцкого медленно опускается, а затем от резкого звука россиянин просыпается, открывая глаза.

В сети посмеялись над "усердной" работой депутата.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ во время голосования 26 июня. ПАСЕ избрала генсеком СЕ представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

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