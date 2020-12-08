Российский актер решил "помириться" с украинцами, назвав борщ "русским". Фото и видео

Российский комедийный актер Андрей Бочаров назвал борщ "русским" блюдом, чем вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. При этом он утверждает, что такая тема поможет "помириться" с украинцами.

Обсуждение добралось и к пропагандистской программы "60 минут" на "Россия 1", на которой украинцев обвинили в "атаке" на артиста (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Изначально Бочаров опубликовал на своей странице в Facebook фотографию борща и подписал ее: "После катка отлично заходит русский борщ", под которой в итоге набралось почти 7 тысяч комментариев.

Facebook Андрея Бочарова.

Затем актер решил "прояснить ситуацию", сославшись на некоего повара, работающего с 1953 года в ресторанах, который заявил, что борщи бывают разными: "по-эстонски", "по-татарски", "по-кубански", "по-украински".

"На самом деле, настоящий, классический, исконный борщ – это "русский борщ" или просто борщ", – утверждает Бочаров.

Facebook Андрея Бочарова.

При этом в пропагандистской программе он заявил, что считает обсуждение данной темы "полезной".

"У этой локализованной проблемы есть отличное решение, и мы можем на его примере показать, как мы можем примириться с украинцами. Не называть борщ русским или украинским, а называть "борщ по-русски", "борщ по-украински"", – сказал актер.

Его заявление вызвало волну возмущения со стороны украинцев в комментариях, которые напомнили, что подобное русское блюдо – это щи. Некоторые также стали иронизировать и предлагать пойти дальше и присвоить россиянам пиццу, бургеры, хамон или сыр Бри.

При этом преобладали конечно же российские комментаторы, которые часто напоминали о том, как они оккупировали Крым.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Реакция соцсетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бочаров уже попадал в скандал из-за своего заявления касательно взрыва в политехническом колледже в Керчи, который произошел в 2018 году и унес жизни 21 человека.