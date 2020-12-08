Российский актер решил "помириться" с украинцами, назвав борщ "русским". Фото и видео

Российский комедийный актер Андрей Бочаров назвал борщ "русским" блюдом, чем вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. При этом он утверждает, что такая тема поможет "помириться" с украинцами.

Обсуждение добралось и к пропагандистской программы "60 минут" на "Россия 1", на которой украинцев обвинили в "атаке" на артиста (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Изначально Бочаров опубликовал на своей странице в Facebook фотографию борща и подписал ее: "После катка отлично заходит русский борщ", под которой в итоге набралось почти 7 тысяч комментариев.

Затем актер решил "прояснить ситуацию", сославшись на некоего повара, работающего с 1953 года в ресторанах, который заявил, что борщи бывают разными: "по-эстонски", "по-татарски", "по-кубански", "по-украински".

"На самом деле, настоящий, классический, исконный борщ – это "русский борщ" или просто борщ", – утверждает Бочаров.

При этом в пропагандистской программе он заявил, что считает обсуждение данной темы "полезной".

"У этой локализованной проблемы есть отличное решение, и мы можем на его примере показать, как мы можем примириться с украинцами. Не называть борщ русским или украинским, а называть "борщ по-русски", "борщ по-украински"", – сказал актер.

Его заявление вызвало волну возмущения со стороны украинцев в комментариях, которые напомнили, что подобное русское блюдо – это щи. Некоторые также стали иронизировать и предлагать пойти дальше и присвоить россиянам пиццу, бургеры, хамон или сыр Бри.

При этом преобладали конечно же российские комментаторы, которые часто напоминали о том, как они оккупировали Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бочаров уже попадал в скандал из-за своего заявления касательно взрыва в политехническом колледже в Керчи, который произошел в 2018 году и унес жизни 21 человека.