Российских журналистов в Африке убили люди "повара" Путина – расследование

Убийство троих российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центрально-Африканской республике 30 июля 2018 года, было преднамеренным и профессионально исполненным.

К такому выводу пришли исследователи Центра "Досье", которые целый год проводили свое собственное расследование случившегося. По их мнению, к убийству журналистов причастны люди российского бизнесмена и друга президента Владимира Путина Евгения Пригожина, который готовит в ЦАР наемников для военных кампаний.

Компания Пригожина занимается в России организацией питания высших лиц государства, поэтому его часто называют "поваром Путина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Напомним, что российские журналисты поехали в Африку снимать документальный фильм, посвященный деятельности "ЧВК Вагнер", которую связывают с Пригожиным. По версии властей ЦАР, поддержанной российским МИДом, журналистов убила группа людей в тюрбанах, говорящих по-арабски, с целью ограбления. В "Досье" уверяют, что эта версия рассыпается, у нее нет никаких серьезных доказательств.

Убитые в ЦАР российские журналисты Obozrevatel

"Характер полученных ранений говорит о том, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным. Его мотив не может объясняться простым стремлением завладеть имуществом убитых. Тем более, что в ЦАР за командой журналистов была организована слежка. Их местный водитель, Бьенвеню Дувокама, предположительно, агент жандармерии, поддерживал постоянную оперативную связь с жандармом Эммануэлем Котофио. Тот в свою очередь отслеживал перемещения журналистов и находился в непосредственной близости от них", – говорится в расследовании.

Котофио все время был на связи с инструктором по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе компании "М-Финанс" Александром Сотовым. А тот общался с Валерием Захаровым — советником президента ЦАР и руководителем группы инструкторов "Компании" Евгения Пригожина.

"Фиксера "Мартина", некого сотрудника ООН, контакты которого предоставил команде журналистов специальный корреспондент аффилированного с Евгением Пригожиным Кирилл Романовский, не существовало. Он был выдуман координаторами тщательно спланированной операции. После убийства "Мартин" исчез. Убитые журналисты ни разу с ним не разговаривали по телефону, ведь Романовский настаивал общаться только по смс. Мол, в Банги плохая связь. Но это не правда, как и многое другое, сказанное им", – утверждают расследователи.

По их словам, приготовления к приезду журналистов были осуществлены заранее. Это была полная конспирация. Номер телефона "Мартина" был зарегистрирован на поддельный документ Erika Mustermann. Он использовал мобильную связь только три дня — 5, 7 и 10 июля, никому не звонил. Номер водителя Бьенвеню также был зарегистрирован на вымышленное имя TOMA MARIANA 27 июля 2018 года. Активность номера, по данным сотового оператора Telecel, была зафиксирована исключительно в период с 28 по 30 июля. В целях конспирации Бьенвеню использовал новый телефонный аппарат.

Переписка журналистов с фиксером Мартином dossier.center

Переписка журналистов с фиксером Мартином dossier.center

Уже после убийства журналистов, с 31 июля 2018 года была развернута кампания по дезинформации с целью воспрепятствования независимому расследованию. Активное участие в ней принимает Кирилл Романовский и подконтрольные Пригожину СМИ. Они хотят возложить ответственность за произошедшее на арабоговорящих бандитов или на французские спецслужбы. Также они полностью вывели из-под подозрений лиц, связанных с Евгением Пригожиным, включая Кирилла Романовского.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист выяснил, что исследовали моряки на "Лошарике". По его словам, на кону – триллионы долларов.

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