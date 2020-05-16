Сегодня стало известно о том, что питерская больница, в которой случился пожар от возгорания российского нанотехнологичного и не имеющего аналогов просто нигде аппарата искусственной вентиляции легких, закупила аппараты ИВЛ Prisma 25ST производства у Lowenstein Medical Technology, Германия.

В общем, как и у Китая, у РФ – тоже не сложилась эпопея с помощью медицинскими ништяками. Их качество настолько особенное, что даже плинтус не смогли найти, чтобы его измерить. Что касается российских аппаратов, с помпой поставленных в США, то там попросили забрать назад и использовать их по прямому назначению, а именно – в качестве металлолома.

Но эта история интересна другими обстоятельствами, на которые мало кто обратил внимание. Выпущены эти вундервафли были государственной корпорацией "Ростех". В эту корпорацию входит целый ряд предприятий, которые объединяет общий принцип, а именно – они работают в области вундервафлестроения. Кроме нановентиляторов "унутреннего сгорания", там делают массу полезных и даже неожиданных вещей.

Но что касается именно этих турбовентиляторов, то представитель Ростеха уже пояснил, что сами они не виноваты в том, что два аппарата сгорели и что погибли люди. В подтверждение своей позиции он отметил, что на самом деле, вся электроника и агрегаты установки были произведены в Китае, а Ростех обеспечил корпус изделия использованием нанотехнологий и робота "Федора". Представитель указал на то, что загорелись именно китайские детали, в то время как сам корпус аппарата, изготовленный умельцами Ростеха, не горел. Поэтому никакой вины Ростеха в пожарах нет.

И тут очень сложно что-то возразить по сути. Достаточно вспомнить известный случай, когда Путин хвастался перед Си Цзиньпином "отечественным" мобильным гаджетом, под названием "ЙоптафонЪ". На поверку оказалось, что буквальна вся начинка устройства была произведена в Китае, да и корпус вместе со стеклом – тоже.

Более того, если бы россияне тогда решились внедрить в этот аппарат батарею собственного производства, то пришлось бы решать вопрос о том, сколько у телефона должно быть колес. Но тогда решили не рисковать, а потому батарею тоже поставили китайскую. Вот этим-то устройством и хвастался Путин перед Си, а тот смотрел на Путина и думал, дурак он или хорошо прикидывается.

В общем, тут к Ростеху нет вопросов. Тем более, что он вообще действует в рамках принятых в Московии стандартов. Так известно, что в конце 2019 года, чтобы выполнить план, Газпром сам у себя купил примерно 7 миллиардов кубометров газа. Конечно, сделал он это не прямо и формально покупателем выступили предприятия, зарегистрированные в Германии. Внешне это выглядело красиво, если только не разбираться в том, кто является собственником предприятий.

Наверное, многие решат, что это уже не важно, мол – немцы купили и все тут. Но дело в том, что владельцем предприятий как раз и является сам Газпром. И получается, что газ вроде бы и куплен, но деньги за него заплачены продавцом. Статистика оказалась полностью спасенной и отчетность оказалась красивой. Планировали продать в Европу 200 миллиардов кубов и успешно их продали, а детали – никому не интересны.

Уже в этом году примерно тот же фокус был показан с долговыми бумагами российского правительства. Поскольку иностранных покупателей на них не нашлось, в качестве таковых выступили российские банки. А поскольку суммы были значительными и банки не могли, да и не хотели выкупать эту красоту, правительство напечатало денег и субсидировало банки для выкупа этих акций. То есть, акции тоже были проданы самим себе.

И вот стало известно о том, что и Ростех сделал то же самое. Причем, схема оказалась намного более яркая, чем с газом или акциями. Дело в том, что в состав концерна, кроме предприятия изготовителя аппаратов турбонадува легких, в состав Ростеха входит еще и "Объединенная авиастроительная корпорация". А если кто не в курсе, она производит один из самых вундервафельных самолетов РФ – "Суперджет" или "Sukhoi SuperJet 100", хотя у российских авиаторов он имеет несколько другое, хоть и неофициальное название "Накой Суперджет?".

Как известно, эту разрекламированную вундервафлю россиянам взад вернули из Ирландии, Мексики, Нидерландов и других мест. Машинка оказалась чуть сложнее, чем надуватель для легких и понятно – капризнее и глючнее. В общем все, кому выпало счастье поиметь себе этот "прорыв технологий" решили, что надо его вовремя вернуть, пока не случилось того, что произошло в Москве.

"Лишние самолеты стоят в ангарах "Иркута" из-за массовых отказов клиентов. Мексиканская Interjet заказывала 30 SSJ100, а взяла только 22. Ирландская Cityjet заказала 15 с опционом еще на 16, а взяла только семь. Были и другие заказчики, отказавшиеся в итоге от самолетов. Цена SSJ100 каждый год растет: с 2015 до 2020 года она увеличилась примерно с 27 млн до 33 млн долларов. Исходя из этих цифр, ОАК сейчас располагает флотом невостребованных лайнеров стоимостью около 2 млрд долларов".

В общем, все самолеты вернулись в "родную говень" и не хватало им только камней с неба. Тем не менее, с ними надо что-то делать и за кем-то они должны числиться. Тут многие эксперты говорили о том, что все может произойти как с ценами на газ. Напомним, когда цены на газ в Европе рухнули, то самым "жирным" рынком сбыта для Газпрома стали физические и юридические лица в самой РФ.

Оно и понятно, ведь у европейцев есть выбор и они могут выбирать поставщика с самыми низкими ценами, а у россиян этого выбора нет. Национальному достоянию надо платить столько, сколько оно скажет. Ну а "достояние", когда не может драть шкуру с иностранцев, будет ее сдирать со своих, что с успехом и делает.

Вот и с Суперджетом сложилась та же самая история. Если его выплюнули за рубежом, то российские пассажиры никуда не денутся, будут летать как миленькие. И вот процесс пошел. Выглядит он следующим образом.

"Госкорпорация "Ростех", владеющая "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК), в которую входит производитель "суперджетов" "Иркут", – продаст 60 машин сама себе".

Все – в лучших традициях нынешней федерации. Если никто не покупает ваше Г, то надо его купить у себя самим, чтобы показать наличие спроса, что есть движение и что не все так плохо. Мол, это тупое мужичье ничего не понимает в хороших самолетах, а мы же понимаем! И похоже на то, что такие вещи нравятся и Путину, ведь ему 67 и он – не лох.

"Схему уже презентовали президенту Владимиру Путину на состоявшемся 13 мая совещании по поддержке авиапрома. В нем участвовали и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов".

Вот так. Сам Путин уже в курсе и как можно понять, он не против и ему нравится. Но Газпром тоже покупал газ сам у себя и вроде бы тут нет никой новации, картина идентичная. Но на самом деле, здесь уже новый уровень мероприятия.

Насколько мы помним, банкиры не хотели покупать долговые обязательства правительства, пока то не дало денег, и в этом было главное отличие с газпромовской схемой, где тот сам у себя купил газ, но заплатил за это свои деньги, пусть и окружным путем. В этой же схеме Ростех использовал самое лучшее из этих двух вариантов и в итоге получилось вот что.

"Для финансирования сделки потребуются деньги федерального бюджета – около 100 млрд рублей в виде субсидий и гарантий, которые получит покупатель машин, который впоследствии передаст их в лизинг. Им может стать также входящий в "Ростех" "Авиакапитал сервис".

В общем, на месте там не стоят, а ищут инновационные решения захвата рынка и наверное, именно в этом им таки можно пожелать успеха.