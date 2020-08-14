Российские врачи выступили против вакцины от COVID-19: разработали слишком быстро

В России провели опрос медиков относительно вакцины от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи. Большинство из них заявили, что не готовы сделать прививку от COVID-19.

Опрос был проведен сервисом "Справочник врача", сообщает "РБК". В нем приняли участие более чем 3000 человек. Отрицательно ответили 52% опрошенных, согласны на вакцинацию 24,5%.

Медики посчитали, что свидетельств об эффективности созданной в центре им. Гамалеи вакцины недостаточно. Так свой отказ участвовать в вакцинации объяснили 66% опрошенных. 48% смутило, что вакцину разработали слишком быстро.

20% при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Напомним, накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая партия российской вакцины от коронавируса будет готова уже в этом месяце. Вместе с тем, по его словам, относительно нее нужно провести дальнейшие клинические исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной. Так он объявил о регистрации первого в мире препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективный и формирует стойкий иммунитет к вирусу.

В то же время советник американского президента Келлиенн Конуэй заявила, что российская вакцина от коронавируса прошла очень мало клинических тестов, а ее одобрения без заключительной, третьей, фазы испытаний – безответственный шаг.