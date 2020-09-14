Российские врачи сразу обнаружили признаки отравления у Навального – Reuters

Российские врачи, которые первыми оказывали медицинскую помощь оппозиционному политику Алексею Навальному, заявили, что не обнаружили у него нарушений обмена веществ и повышения уровня сахара в крови.

Свою версию, которая отличается от диагноза, поставленного в больнице Омска, они рассказали Reuters.

Трое собеседников агентства отметили, что проведенный еще в самолете тест на глюкозу показал, что сахар в крови политика содержится в количестве 3-5 миллимолей на литр, что соответствует норме. Два других источника подтвердили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным.

"Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили этот вариант. Показатель был в норме, с углеводным обменом проблем не было", – отметил один из них.

По словам четверых из пяти собеседников, врачи, оказывавшие первую помощь Навальному, наблюдали клиническую картину отравления, но не признаки нарушения обмена веществ.

"Навальный находился в ступоре, сознание у него было спутано, он ничего не мог объяснить", – цитирует одного из них Reuters.

Источники агентства утверждают, что в первые 12 минут медики исключили вероятность развития диабетической комы или инсульта у Навального.

При этом один из источников в больнице Омска рассказал, что приказ отпустить оппозиционера в Германия поступил непосредственно из Кремля.

"Мы сидели в кабинете, когда позвонили из Кремля и сказали отпустить больного", – сказал он, добавив, что причины им не объяснили.

Как сообщал OBOZREVATEL, три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

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