Российские военные выступили с критикой власти и призвали Путина подать в отставку. Заявление

Военные РФ из "Общероссийского офицерского Собрания" раскритиковали ситуацию в стране и действия власти, в том числе президента Владимира Путина, и призвали правительство подать в отставку.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации. в "ООС" потребовали "отстранения от управления страной и президента, и сформированного им правительства" (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Если у них осталась хоть капля совести и чести, предлагаем им самим подать в отставку! Если не осталось и капли – надо сделать все возможное для реализации нашего требования", – сказано в заявлении.

Военные упомянули о протестных акциях в РФ, а также о правках в Конституцию, которые внес Путин.

"Гарант конституции" не только оказался неспособным обеспечить конституционный порядок в стране, но и предпринял инициативу по изменению Конституции с целью получения гарантий пребывания во власти путем введения множества незначительных поправок, камуфлирующих его истинное намерение", – отметили военные.

Они считают, что протестные настроения россиян "неизбежно достигнут такого масштаба, при котором олигархическая власть будет сметена".

Правящая верхушка, как сказано в документе, пытается "во что бы то ни стало удержаться у власти, продолжать грабительскую политику, подавлять всякую активность и протесты населения".

При этом федеральные СМИ "фактически дурачат население, искажая реальную картину действительности", указали офицеры.

"Президент и правительство России проявили не только свою полную неспособность обеспечения развития России, ее возвращения в ряды ведущих держав мира, но и враждебность интересам народа. Они должны быть немедленно отстранены от занимаемых должностей и понести соответствующее наказание", – заявили военные.

Они также обратились к силовикам, призвав их руководствоваться "своей совестью и честью", а также напомнили, что за выполнения преступных приказов офицеры полиции, ФСБ и Росгвардии несут такую же ответственность, как и отдавшие их вышестоящие начальники.

"Мы поддерживаем протесты против несправедливости, творящейся в стране, вне зависимости от "политических предпочтений" протестующих", – заявили в "ООС".

Добавим, на сайте организации указано, что "ООС" создали ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, "не согласные с официальной трактовкой состояния Вооруженных Сил".

Как писал OBOZREVATEL, российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко заявил, что протесты в РФ будут продолжаться, поскольку не устранена их причина. По его мнению, действия властей лишь усиливают возмущение народа, и это рано или поздно приведет к "взрыву".