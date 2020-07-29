Российские власти пожелали здоровья врачу, которая умерла от коронавируса

В России глава Дагестана Владимир Васильев направил благодарственное письмо с пожеланием "крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия" врачу-рентгенологу Аминат Меджидовой, которая умерла от коронавируса.

Как сообщило издание kp.ru, в село Гергебиль, где расположена районная больница, в апреле ездил почти каждый житель района. Меджидова была в числе тех 30% врачей, которые ежедневно выходили на работу.

По словам заведующего рентгено-диагностическим отделением Гергебильской районной больницы Магомеда Мусаева, никто не ожидал такого потока людей.

Супруг погибшей Магомед Омаров рассказал, что с лекарствами были проблемы, о средствах защиты речи и не шло. По его словам, женщина сама сшила себе маску. Для надежности медики обматывались целлофановой пленкой.

“Спустя две недели работы она заболела. Я ей сказал, что это уже серьезно все. Просил написать больничный, посидеть дома. Она: "Нет, люди что скажут? Что я испугалась? Нет, я пойду на работу", – рассказал мужчина.

В начале мая 44-летняя Меджидова с COVID-19 попала в родную больницу, а спустя несколько дней умерла. Без мамы осталось четверо детей.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине два врача, братья Иван и Олег Гайда, скончались от коронавируса с разницей в две недели. Один из них руководил военным госпиталем во Львове, второй – работал хирургом в Черкассах.