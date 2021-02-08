Российские ученые заговорили об ударах по НАТО из космоса

Российские военные ученые предложили применять против Североатлантического альянса (НАТО) Воздушно-космические силы.

Как пишет пропагандистское издание РИА Новости, так Россия якобы должна будет реагировать на многосферные операции упомянутого блока на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. Поэтому в стране-агрессоре задумались о нанесении встречного или упреждающего удара.

В качестве средств поражения ученые РФ предложилиодновременно задействовать авиацию, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, а также оружие на новых физических принципах. В частности, речь идет о гиперзвуковой ракете "Кинжал", которой неоднократно хвастался российский президент Владимир Путин.

По мнению ученых РФ, в случае угрозы локальной войны их страна должна иметь возможность перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению превентивного поражения всеми видами вооружений.

При этом они подчеркнули, что действия России по противодействию западным противникам должны быть минимум на шаг-два впереди.

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