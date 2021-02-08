Российские ученые заговорили об ударах по НАТО из космоса
Российские военные ученые предложили применять против Североатлантического альянса (НАТО) Воздушно-космические силы.
Как пишет пропагандистское издание РИА Новости, так Россия якобы должна будет реагировать на многосферные операции упомянутого блока на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве. Поэтому в стране-агрессоре задумались о нанесении встречного или упреждающего удара.
В качестве средств поражения ученые РФ предложилиодновременно задействовать авиацию, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, а также оружие на новых физических принципах. В частности, речь идет о гиперзвуковой ракете "Кинжал", которой неоднократно хвастался российский президент Владимир Путин.
По мнению ученых РФ, в случае угрозы локальной войны их страна должна иметь возможность перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению превентивного поражения всеми видами вооружений.
При этом они подчеркнули, что действия России по противодействию западным противникам должны быть минимум на шаг-два впереди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее бывший советник Путина, экономист Андрей Илларионов рассказал, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев настаивал на возможности для РФ первой наносить ядерные удары.
Более того, он предлагал внести такие нормы в концепцию национальной безопасности страны-агрессора.
В начале июня Путин все-таки издал документ, в котором утвердил условия использования ядерного оружия. Соответствующее решение будет принимать исключительно президент РФ.
Применение такого вида оружия рассматривается якобы как крайняя мера и средство сдерживания в случае угрозы агрессии против России.