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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Российские спецслужбы организовали убийство журналистов

2.1т

Расследование "Досье" убедительно доказало, что организаторы убийства Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко работали на структуры Евгения Пригожина (см. статью об этом в "Новой газете"). Некоторые юзеры уже пишут, что журналистов убили "пригожинские". Однако никаких "пригожинских" нет в природе. Пригожин и его люди - просто сотрудники российских спецслужб. Именно спецслужбы их руками, по всей видимости, и организовали убийство журналистов.

Российские спецслужбы организовали убийство журналистов

Пригожин начинал как мелкий уголовник, вор, разбойник, сутенер малолетних проституток. Отсидел 9 лет. Выйдя на свободу, сразу начал заниматься бизнесом и чудесным образом быстро преуспел. Заурядный молодой уголовник в бандитском Петербурге 90-х стал преуспевающим ресторатором. Без мощнейшей крыши и поддержки в органах власти это было бы невозможно. Скорее всего, уже тогда Пригожин был стукачом, связанным со спецслужбами, которые его вели, поставили на ноги, а потом заставили платить за услуги.

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Все эти пригожинские "ЧВК" и "Фабрики троллей" - дочерние предприятия спецслужб, легендируемые как частные кампании. Пригожин нужен для того, чтобы списывать на него наиболее грязные дела чекистов, чтобы Путин мог на очередной пресс-конференции публично откреститься от этих преступлений.

Есть такое ощущение, что слухи про великого и ужасного Пригожина (и такого же Кадырова) вбрасывает сами спецслужбы, выдавая своего сексота за независимую фигуру. Киллерское бюро Пригожина - всего лишь одно из подразделений Лубянки и работает оно на Кремль.

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Тема
Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Игорь Эйдман организовал убийство Кеннеди. Мне вчера один источник шепнул. Имени не назову, ибо секрет. Обоз, тебе не стыдно такое печатать?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Игорок,как там из Германии Россия хорошо видна? или подельники из шайки либерастов инфу сливают? али сам очевидец? это всё равно что сказать,что твоя дочь проститутка...нет дочери? ну докажи обратное.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
А ведь ещё пара праздников впереди.... Толи ещё будет??!!...
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