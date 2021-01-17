Российские силовики грубо задержали человека на инвалидной коляске. Видео

В московском аэропорту "Внуково" (Россия), куда 17 января должен был прилететь оппозиционер Алексей Навальный, полицейские жестко задержали мужчину на инвалидной коляске.

Как сообщает РБК, он был с плакатом. Издание также опубликовало соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Мужчина изначально лежал на полу возле инвалидной коляски. кадр видео

На кадрах видно, что мужчина лежит на полу возле инвалидной коляски, а вокруг него собрались четверо полицейских.

Силовики усадили его в инвалидную коляску. кадр видео

Силовики подняли его и усадили в коляску, а затем попытались силой согнуть ему ноги.

Когда они начали катить мужчину в коляске, одна его нога упиралась в пол.

(Видео – РБК)

Как сообщал OBOZREVATEL, Навальный прибыл в Москву из Берлина 17 января, где он проходил лечение после отравления "Новичком".

Изначально самолет должен был приземлиться во "Внуково", однако борт направили в "Шереметьево".

В аэропорту Навальный успел выступить перед журналистами, а затем политика задержали за "многократные нарушения испытательного срока".

Также во "Внуково" задержали более 50 человек, но позднее их начали отпускать из отделений полиции.