Российские силовики грубо задержали человека на инвалидной коляске. Видео

В московском аэропорту "Внуково" (Россия), куда 17 января должен был прилететь оппозиционер Алексей Навальный, полицейские жестко задержали мужчину на инвалидной коляске.

Как сообщает РБК, он был с плакатом. Издание также опубликовало соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что мужчина лежит на полу возле инвалидной коляски, а вокруг него собрались четверо полицейских.

Силовики подняли его и усадили в коляску, а затем попытались силой согнуть ему ноги.

Когда они начали катить мужчину в коляске, одна его нога упиралась в пол.

(Видео – РБК)

Как сообщал OBOZREVATEL, Навальный прибыл в Москву из Берлина 17 января, где он проходил лечение после отравления "Новичком".

Изначально самолет должен был приземлиться во "Внуково", однако борт направили в "Шереметьево".

В аэропорту Навальный успел выступить перед журналистами, а затем политика задержали за "многократные нарушения испытательного срока".

Также во "Внуково" задержали более 50 человек, но позднее их начали отпускать из отделений полиции.