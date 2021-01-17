Российские силовики грубо задержали человека на инвалидной коляске. Видео
В московском аэропорту "Внуково" (Россия), куда 17 января должен был прилететь оппозиционер Алексей Навальный, полицейские жестко задержали мужчину на инвалидной коляске.
Как сообщает РБК, он был с плакатом. Издание также опубликовало соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, что мужчина лежит на полу возле инвалидной коляски, а вокруг него собрались четверо полицейских.
Силовики подняли его и усадили в коляску, а затем попытались силой согнуть ему ноги.
Когда они начали катить мужчину в коляске, одна его нога упиралась в пол.
(Видео – РБК)
Как сообщал OBOZREVATEL, Навальный прибыл в Москву из Берлина 17 января, где он проходил лечение после отравления "Новичком".
Изначально самолет должен был приземлиться во "Внуково", однако борт направили в "Шереметьево".
В аэропорту Навальный успел выступить перед журналистами, а затем политика задержали за "многократные нарушения испытательного срока".
Также во "Внуково" задержали более 50 человек, но позднее их начали отпускать из отделений полиции.