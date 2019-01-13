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Российские школьники до потери сознания избили учительницу

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Ученик старших классов одной из школ Сызрани, Самарской области России, ударил по голове свою учительницу. Преподавательницу физкультуры госпитализировали с сотрясением мозга.

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. По их информации, причиной нападения стала попытка учительницы прекратить ссору подростков.

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Как рассказала свидетель инцидента, на урок к девятому классу пришёл восьмиклассник и продолжил устроенный ранее конфликт со сверстником. В перепалку вмешалась педагог, за что зачинщик ссоры ударил её по голове. Сейчас с виновником, родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Преступности.НЕТ

Преступности.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первый случай детской жестокости в России:

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Тема
Инциденты в школах
Место
Россия
Теги
Новости Россиишколадети
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