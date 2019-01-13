Российские школьники до потери сознания избили учительницу

Ученик старших классов одной из школ Сызрани, Самарской области России, ударил по голове свою учительницу. Преподавательницу физкультуры госпитализировали с сотрясением мозга.
Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. По их информации, причиной нападения стала попытка учительницы прекратить ссору подростков.
Как рассказала свидетель инцидента, на урок к девятому классу пришёл восьмиклассник и продолжил устроенный ранее конфликт со сверстником. В перепалку вмешалась педагог, за что зачинщик ссоры ударил её по голове. Сейчас с виновником, родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Преступности.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первый случай детской жестокости в России:
В Ростовской области школьники жестоко избили новичка.
В Москве после избиения одноклассниками ребенок потерял глаз.
В Свердловске школьник застрелил своего сверстника.
В Ростове-на-Дону подросток искалечил своего одноклассника.
В городе Минеральные Воды школьники три часа безостановочно избивали девочку.
Самым громким подобным делом до сих пор считается трагедия в Керчи, где ученик колледжа расстрелял своих соучеников. В результате действий "керченского стрелка" погиб 21 человек.
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