Российские пропагандисты оконфузились с "сенсацией" из номера Навального. Видео
В пропагандистской программе "Время покажет" на российском "Первом канале" оконфузились, показав видео из номера оппозиционера Алексея Навального в гостинице Томска, на котором был заблюрен будильник у кровати.
Ведущий программы Артем Шейнин заявил, что "навальнята все-таки не такие лохобаны, как кажутся", потому что в своем видео "заблюрили часики, на которых очень прекрасно было бы видно время" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Ты снимаешь это на видео, но потом, когда ты его выкладываешь, у тебя хватает мысли: "а давайте-ка будильничек заблюрим", – сказал он.
При этом на оригинальном видео легко можно увидеть, что будильник не заблюрен, время на нем – 11:45.
Напомним, 17 сенятбря на официальной странице Навального в Instagram было опубликовано видео, как соратники и адвокат оппозиционера описывали и упаковывали все вещи, что были в его гостинничном номере. Среди вещей находилась пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества.
Как писал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день, во время телефонной беседы, президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
По информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.