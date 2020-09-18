Российские пропагандисты оконфузились с "сенсацией" из номера Навального. Видео

В пропагандистской программе "Время покажет" на российском "Первом канале" оконфузились, показав видео из номера оппозиционера Алексея Навального в гостинице Томска, на котором был заблюрен будильник у кровати.

Ведущий программы Артем Шейнин заявил, что "навальнята все-таки не такие лохобаны, как кажутся", потому что в своем видео "заблюрили часики, на которых очень прекрасно было бы видно время" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ты снимаешь это на видео, но потом, когда ты его выкладываешь, у тебя хватает мысли: "а давайте-ка будильничек заблюрим", – сказал он.

При этом на оригинальном видео легко можно увидеть, что будильник не заблюрен, время на нем – 11:45.

Напомним, 17 сенятбря на официальной странице Навального в Instagram было опубликовано видео, как соратники и адвокат оппозиционера описывали и упаковывали все вещи, что были в его гостинничном номере. Среди вещей находилась пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом немецкая лаборатория обнаружила следы отравляющего вещества.

Как писал OBOZREVATEL: